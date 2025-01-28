Чешский комментарий: Беларусь зашла в тупик. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то — изгнание

Ставки делались на то, получит ли Лукашенко чуть больше 80% голосов или больше 90%. В итоге получилось 87%.



Оппозиция либо ликвидирована, либо находится в изгнании, что он не преминул подчеркнуть во время выборов, когда дал обширную пресс-конференцию еще до окончания голосования. Он произнес шокирующие фразы, которые облетели весь мир: «Каждый имеет право выбирать. Это и есть демократия. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то — изгнание. Мы никого не заставляли покидать страну». Не было ни малейшей попытки притвориться, что выборы были свободными и демократическими.



Они таковыми не являются. ЕС заранее объявил, что не намерен их признавать. Совместное заявление ЕС о недемократическом характере белорусских президентских выборов было заблокировано Венгрией, но это не изменило позицию ЕС. В итоге заявление было представлено главой дипломатии ЕС Кайей Каллас вместе с комиссаром ЕС по расширению Мартой Кос. Однако это не изменит результата.



Их слова о том, что белорусский народ заслуживает права решать, кто управляет его страной, звучат красиво, но они относятся к иной реальности. Все помнят, что произошло пять лет назад, когда белорусы вышли на улицы в знак протеста против результатов выборов. Режим жестко расправился с демонстрантами, сотни противников оказались за решеткой, другие предпочли эмигрировать.



Однако оставалась надежда, поскольку было ясно, что режим слабеет. Но все закончилось 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, которая все больше выходила из-под влияния Москвы и открыто выступала против нее. С тех пор стало совершенно ясно, что Россия не допустит никакой смены курса Минска. У девятимиллионной Беларуси не было бы никаких шансов против путинского режима.



По иронии судьбы, автократ становится тем человеком, который может отстоять хотя бы формальную независимость Беларуси. Страны, в которой российские солдаты размещены на российских базах и которой даже не пришлось бы пересекать границу в случае необходимости вмешательства.



На протяжении более 10 лет Лукашенко удавалось противостоять усилиям Москвы по более глубокой интеграции Беларуси, что де-факто означало бы ее поглощение. Давление Кремля в этом направлении не ослабевает, потому что Россия хочет восстановить советские или царские границы. Часто вспоминаются слова Путина о том, что украинцев не существует, что это просто русские под влиянием поляков. Даже белорусов он считает русскими. Пока Лукашенко находится у власти и выражает поддержку Москве, российский лидер мирится с независимостью Беларуси. В конце концов, это верный союзник, что тоже удобно.



Таким образом, Беларусь оказалась в тупике, из которого нет выхода. Трудно представить, что кто-то придет на помощь Минску, если к власти в стране придет более прозападное правительство, а Кремль предпочтет силовое решение. Российское руководство не скрывает, что вопрос об «интеграции» Беларуси будет обсуждаться после окончания войны в Украине. Аннексировать ее будет проще всего, ведь ей некому прийти на помощь.



На вопрос о Беларуси также придется взглянуть с очень неудобной стороны: не лучше ли белорусам жить в условиях усеченной свободы российского сателлита, чем быть гражданами Российской Федерации, границы которой, таким образом, будут отодвинуты на запад, к границам Польши.



В тупик попали не только белорусы, но и мы. Я не призываю поддерживать Лукашенко. Однако, возможно, позиция Орбана в духе уродливой реальной политики не совсем ошибочна, даже если она является ударом в спину белорусской оппозиции. Пока же нам остается лишь молчаливо желать, чтобы Путин ушел раньше, чем Лукашенко.



Алекс Швамберк