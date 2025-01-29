Фицо отчитал чешского посла

«Господин посол, я не понимаю вмешательства чешской политической сцены и СМИ во внутренние дела Словацкой Республики. Неправильно, чтобы с другой стороны Моравии приходили какие-либо взгляды, мнения или рекомендации по поводу внутриполитической ситуации в Словакии», — считает Фицо.



Его беспокоит образ, который, по его мнению, создают чешские СМИ о словацком политическом представительстве: «Это далеко за пределами терпимости и любых представлений о приличиях».



Он подчеркнул, что словацкое правительство не меняет внешнеполитическую ориентацию страны. «Мы остаемся и хотим оставаться крепко привязанными к Европейскому союзу и НАТО. Правительства, которые я возглавлял, достигли максимально возможного уровня интеграции, будь то Шенген или евро», — подчеркнул словацкий премьер-министр.



«Правительство Словацкой Республики не предпринимает никаких шагов, которые поставили бы под сомнение членство Словакии в ЕС и НАТО. Это наглая ложь оппозиции, которая стремится любой ценой спровоцировать напряженность в обществе, которая должна привести к перевороту», — утверждает Фицо. — «На улице не будет решаться, каким должно быть правительство. Это могут определить только парламентские выборы».



По его словам, Словакия продолжит критиковать некоторые решения ЕС, если будет убеждена, что они ошибочны и вредят как всему Евросоюзу, так и отдельным странам-членам.





В январе этого года Фицо встал на защиту своего коллеги по партии и вице-спикера Национального совета Словацкой республики Тибора Гашпара, который допустил возможность выхода Словакии из ЕС.



Фицо также прокомментировал отношения с Российской Федерацией.



«Я отвергаю идею и политику нового железного занавеса между Европой и Российской Федерацией. Словацкая Республика будет вести себя стандартно, прагматично, мы заинтересованы в хороших отношениях и сделаем все, чтобы стандартизировать отношения между Словацкой Республикой и Российской Федерацией после окончания войны», — сказал Фицо, обращаясь к присутствующему российскому послу.



Словацкий премьер-министр подтвердил, что примет участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве.



Оппозиция обвиняет Фицо в том, что он просто пытается отвлечь внимание от проблем управления страной и не выполняет собственные обещания, повторяя заявления о якобы готовящемся перевороте, которые он также приводил семь лет назад.



Учителя, медицинские работники и представители академического сообщества также ранее выражали свое недовольство развитием Словакии при нынешнем правительстве. В ответ на встречу Фицо с президентом России Владимиром Путиным в Москве в декабре в словацких городах прошли демонстрации в поддержку проевропейского курса Словакии.