«Пусть Фицо делает, что хочет». После выборов мы начнем с ним разговаривать, заявил Бабиш

В марте 2024 года начался официальный кризис между Прагой и Братиславой, когда премьер-министр Петр Фиала (ODS) объявил, что чешско-словацкие межправительственные консультации не состоятся в ближайшие недели или месяцы, в основном из-за разногласий по поводу российской агрессии в Украине.



Мы знаем, как бы повел себя в его ситуации возможный будущий премьер-министр Андрей Бабиш (ANO). В январе он заявил, что возобновит консультации, если вернется на пост главы правительства.



Однако в последние дни ситуация обострилась: Роберт Фицо обвинил чешских политиков и СМИ, в частности, в причастности к предполагаемому перевороту. В пятницу против этого выступили премьер-министр Петр Фиала и министр иностранных дел Ян Липавский.



«Словаки избрали его, пусть делает все, что хочет», — так прокомментировал Бабиш текущие события в Палате депутатов в пятницу. Он пока не ответил на вопросы журналистов о том, заставило ли его изменить свое мнение поведение Фицо в последние недели.



Главе движения ANO уже давно не дают покоя сравнения с Фицо и вопросы о том, будет ли его возможное правительство действовать так же, как словацкое, которое критикуют за поведение в пользу России. Однако в преддверии выборов в Словакии в 2023 году Бабиш поддержал Фицо, опубликовав в социальной сети X видео, в котором резко выступил против конкурирующего движения «Прогрессивная Словакия».



СМИ опросили других членов движения ANO, что они думают о событиях в Словакии и будут ли они по-прежнему настаивать на возобновлении сотрудничества между Чехией и Словакией, несмотря на поездку Фицо в Москву к Владимиру Путину. Члены ANO поддерживают босса.



Радек Вондрачек, заместитель председателя движения, сказал SZ, что он «отвергает внешнюю политику пустого пафоса и морализаторства» и является реалистом, что, по его словам, означает в основном диалог и разрешение противоречий лицом к лицу.



«Я уважаю Роберта Фицо как премьер-министра суверенной Словацкой Республики, поэтому я также заявляю, что мы возобновим консультации после выборов. Я верю, что его цель — решить серьезные энергетические проблемы Словакии, и я не хочу выдвигать против него никаких обвинений или гордо заявлять что-то из Праги, — сказал Вондрачек.



В ANO не хотят критиковать Фицо



Депутат Европарламента Хелена Валкова сделала аналогичный комментарий. «Я не буду комментировать поездку премьер-министра Фицо, я думаю, что это их дело. Словакия — суверенное государство, и я определенно отказываюсь как критиковать, так и поддерживать словацкого премьер-министра. Я абсолютно уважаю суверенитет Словакии и удивлена, что некоторые люди в нашей стране, говоря по-простому, так вовлечены», — сказала она журналисту.



Валкова заявила, что поддержит возобновление консультаций, и сравнила нынешний кризис с ситуацией в Украине. «Переговоры всегда стремятся привести к результату. Мы не знаем, будет ли этот результат, но если его не будет, то это фактически, я бы сказала, объявление войны. И вы никогда не услышите этого из моих уст», — добавила Валкова.



Депутат Европарламента Хуберт Ланг (ANO) не захотел комментировать ситуацию за рубежом или словацкое правительство. «Премьер-министр Фицо был законно избран, это его самостоятельные решения, и точно так же, как никто не должен комментировать наше правительство, куда едут наши представители — например, на Тайвань, — так и мы не должны комментировать, почему и по какой причине господин Фицо поехал в Москву», — считает Ланг.



Депутат сказал, что ему очень жаль, когда нынешнее правительство прекратило межправительственные консультации, а значит, по его мнению, и стандартные отношения между Чехией и Словакией.



«У меня жена из Словакии, и я помню Чехословакию и разделение на две страны, и наши правительства всегда тесно сотрудничали, мы здесь, в этом центрально-европейском пространстве, бок о бок, и я думаю, что это нормально, что мы должны возобновить эти отношения. И если что-то мешает нам поддерживать эти отношения сейчас, это нехорошо», — сказал Ланг.



Депутат Татьяна Мала высказалась в том же духе, заявив, что получает информацию о своих восточных соседях в основном через СМИ. Она по-прежнему уважает Словакию как суверенное государство, которое не должно влиять на внешнюю политику.



«Что касается общения между Чехией и Словакией, я думаю, это совершенно логично, это наш ближайший сосед, я думаю, здесь вряд ли найдется человек, у которого нет родственников или знакомых в Словакии, поэтому мне это кажется совершенно естественным, и я думаю, что мы должны заботиться об отношениях между Чехией и Словакией», — сказала Мала.



Депутат Европарламента Станислав Берковец также считает, что отношения со Словакией должны быть выровнены, несмотря на сложившуюся ситуацию.



«Сейчас я говорю за себя. Я уважаю премьер-министра Фицо, он был избран демократическим путем, и самое главное — я уважаю его, потому что я из того поколения, которое выросло в Чехословакии», — сказал Берковец.



Помимо истории и семейных отношений, Берковец отметил, что важно возобновить отношения из-за промышленности и торговли.



Seznam Zprávy связался и с другими членами движения ANO, в том числе с Ленкой Кнехтовой и Алешем Ючелкой. Они отказались от комментариев. Ни Алена Шиллерова, председатель парламентского клуба, ни Карел Гавличек, первый заместитель председателя движения, не ответили на вопросы.