

Ukraine is a "fictitious state and its division is inevitable".



A far-right pro-Russian Romanian politician, Călin Georgescu, said this in a recent interview, though normally you would hear such things on Russian state TV.



The presidential candidate also said that Bukovina and… pic.twitter.com/baG4qw7ZtQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 30, 2025

«Там также есть венгры. Львов, который останется полякам, а также Малороссия», — добавил он.



«Мир меняется. Границы будут меняться. Если бы они не менялись, где бы мы были?», — сказал Джорджеску. «У нас есть Северная Буковина, которая интересна. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш, верно? Из бывшего, как оно называлось? Закарпатье!»,— заявил румынский политик, подразумевая, что эти украинские территории должны отойти к Румынии после разделения Украины.«Там также есть венгры. Львов, который останется полякам, а также Малороссия», — добавил он.

Малороссия — это название, которое, в частности, было опубликовано в 2017 году установленным президентом непризнанной Донецкой народной республики (Донецкая область Украины) в качестве названия «государства-преемника Украины».





Джорджеску также заявил, что разделение Украины, которая уже почти три года сопротивляется российской агрессии, случится «на сто процентов».



«В конце концов, у них нет другого выбора! Путь к подобному неизбежен. Украина — это фиктивное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», — заявил бывший кандидат в президенты, повторив часто используемый в России тезис о том, что Украины не существует.





Украинской Советской Социалистической Республики не существует с 1991 года. Не существует и Советского Союза. Даже российское правительство признало независимую Украину.





Все территории, о которых упомянул Джорджеску, являются частью Украины. Буджак — это регион в Одесской области, который находился под контролем России в начале XIX века. После Первой мировой войны он был частью Великой Румынии с 1920 по 1940 год.





Северная Буковина исторически находилась под управлением Королевства Румыния, но в 1940-1944 годах была оккупирована Советским Союзом.





Северный Марамуреш находится на юге Украины и является частью большого региона Марамуреш, который частично простирается на север Румынии. После Первой мировой войны он был разделен между Королевством Румыния и Чехословацкой Подкарпатской Русью. В 1939 году он был аннексирован Венгрией. Сейчас это часть украинского Закарпатья.





Джорджеску — пророссийский, ультранационалистический сторонник российского диктатора Владимира Путина, который участвовал в прошлогодних президентских выборах в Румынии и неожиданно победил в первом туре. Но ему помогла странная кампания Tiktok, которая длилась около недели.



Затем Конституционный суд аннулировал результаты выборов. На самом деле Высший совет обороны Румынии выпустил документ, в котором говорится, что кампания кандидата была «результатом манипуляций, организованных извне», и что на инфраструктуру, поддерживающую избирательный процесс, действовал «государственный кибер-субъект», добавив, что Румыния была и остается целью агрессивных российских гибридных действий во время выборов.



ТикТок сначала утверждал, что ничего особенного не произошло. Но позже он признал, что заблокировал «группу» аккаунтов, поддерживающих пророссийского кандидата.



Джорджеску попытался оспорить решение Конституционного суда в Европейском суде. Ему это не удалось. Новый тур выборов состоится в мае.