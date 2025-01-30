Потребительский кредит лучше ипотеки? Есть свои ньюансы

Глядя на прайс-листы, это может показаться заманчивым. Например, Česká spořitelna рекламирует процентные ставки от 4,69 процента годовых для кредитов и на 0,2 процентных пункта выше для ипотеки.



Для других финансовых домов заявленные ставки по кредитам дешевле, чем, например, ставки, предлагаемые тем же учреждением по ипотечным кредитам с длительным сроком погашения. Более того, в случае с потребительским кредитом для получения более выгодной ставки не нужно предоставлять банку в залог жилье или подтверждать его энергетическую маркировку.



Однако, по мнению экспертов, финансирование покупки или ремонта недвижимости с помощью обычного кредита имеет и другие подводные камни. Банки указывают ставки со словами «по состоянию на». Поэтому лишь очень небольшая часть людей сможет получить премиальные ставки, а большинство — значительно худшие«, — обрисовывает потенциальную проблему Дэвид Эйм, вице-председатель ипотечного брокера Gepard Finance.



Банки часто определяют ставку исходя из суммы займа. Чем она больше, тем выше процентная ставка. Однако в калькуляторах на сайтах финансовых домов следует обратить внимание на то, что реальные ставки выясняются только при рассмотрении заявки на кредит. Но даже в этом случае банки проверяют, например, платежеспособность клиента и могут соответствующим образом скорректировать процентную ставку.



Использование потребительского кредита во многом ограничивается его суммой. Хотя некоторые банки предлагают кредит на сумму до 2,5 млн чешских крон, чаще встречается сумма чуть больше миллиона или около 1,5 млн. Это больше подходит для ремонта, чем для покупки жилья.



«Кроме того, потребительский кредит — это гораздо больший удар по бюджету по сравнению с ипотекой из-за ограниченного срока погашения», — добавляет Эйм еще один подводный камень.



Самый распространенный срок погашения кредита на рынке — 10 лет. Однако в Komerční banka, например, вышеупомянутое ограничение составляет восемь лет. Тридцатилетние сроки также доступны для ипотечных кредитов. А вышеупомянутый Česká spořitelna теперь предлагает на пять лет больше. На практике это означает, что при ипотеке на 2,5 миллиона чешских крон платежи будут примерно на 16 000 чешских крон в месяц меньше, чем при кредите.



Ипотечные кредиты станут немного дешевле



Те, кто хочет получить более дешевый кредит на покупку жилья, могут попробовать договориться с банком. По опыту брокеров, таким образом можно добиться скидок порядка десятков процентных пунктов. В случае ремонта также можно использовать альтернативные варианты, например, кредиты из строительных сбережений.



Кроме того, в течение этого года ипотека может продолжить незначительно дешеветь. «В первые месяцы этого года я ожидаю снижения ставок в пределах нескольких десятых процента, что будет связано с традиционным весенним стартом ипотечного рынка», — говорит Иржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.



По мнению Сикоры, в течение года ставки могут постепенно приблизиться к четырем процентам. Эйм из Gepard Finance более осторожен в своих оценках. Он считает предельным уровнем процентные ставки в районе 4,5 процента.