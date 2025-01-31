Financial Times: боеприпасы для Украины могут оказаться под угрозой из-за Бабиша

Престижная британская газета обратила внимание на заявление Карела Гавличека (ANO) о прекращении инициативы по чешским боеприпасам. Благодаря ей в прошлом году в Украину были поставлены сотни тысяч артиллерийских снарядов. Но, по мнению Financial Times, инициатива находится под угрозой.





В прошлом украинские чиновники высоко оценивали усилия Чехии по поставкам боеприпасов. Однако в связи с приближением выборов будущее чешской инициативы под вопросом. Так, первый заместитель председателя самого сильного оппозиционного движения Карел Гавличек заявил в конце января, что если ANO войдет в правительство, то прекратит этот проект.





«Мы не будем продолжать инициативу с боеприпасами. Совсем», — заявил он в интервью еженедельнику Respekt. Его слова были впоследствии отмечены как украинскими, так и российскими СМИ, которые интерпретировали его как заявление о том, что чешская оппозиция не согласна с военной поддержкой Украины.





Спорное заявление теневого министра движения ANO было затем зарегистрировано британской газетой Financial Times, которая предупредила о возможном прекращении инициативы. «Международные усилия под руководством Праги по закупке боеприпасов для Украины оказались под угрозой из-за оппозиционной партии Андрея Бабиша, который хочет вернуться в политику на выборах в этом году», — говорится в тексте.





Ссылаясь на слова Гавличека, газета пишет, что «популистская» ANO пообещала отменить инициативу, если вернется к власти после выборов. Однако Financial Times (FT) отмечает, что охваченная войной Украина благодарна за международный проект, который спонсирует Чешская Республика.





В тексте упоминается, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха в прошлом месяце поблагодарил Прагу за поставку «до 80%» патронов, обещанных в 2024 году. «Если мы сможем объединить чешскую инициативу и те объемы, которые мы нашли сами, это даст нам уверенность в снабжении наших войск на фронте», — цитирует газета слова Сибихи.





Согласно инициативе, в 2024 году Киеву будет поставлено 520 000 единиц боеприпасов, а в последующие годы ожидается поставка еще 300 000 единиц, сообщает FT со ссылкой на Эдуарда Гулича, заместителя министра иностранных дел Чехии.





Однако, по словам Гавличека, дискуссия о поставках боеприпасов может потерять актуальность, если новоизбранный президент США Дональд Трамп добьется прекращения огня с Россией. «Он должен начать мирные переговоры. Чем больше мы будем затягивать конфликт... тем хуже и хуже будет ситуация для Украины», — цитирует Гавличека FT.





В конце текста Дональд Трамп предлагает членам Нато отчислять на оборону пять процентов ВВП по сравнению с нынешними двумя процентами. Далее Financial Times упоминает мнение Карела Гавличека о том, что желание Трампа нереально. «Если президент Трамп сказал о 5%, я думаю, он имеет в виду три процента, но это мое мнение. 5% — это нереально для Чешской Республики в настоящее время», — цитирует газета слова Гавличека.





Чешская инициатива в области боеприпасов





Чешская инициатива — это ответ на острую нехватку артиллерийских боеприпасов, с которой Украина сталкивается уже несколько месяцев. Этой проблеме способствовали разногласия в Конгрессе США по поводу одобрения дальнейшей военной помощи Киеву, которые теперь преодолены.





К инициативе уже присоединились около 20 стран , и благодаря ей было закуплено 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов, объявил премьер-министр Фиала. По его словам, Чехия способна обеспечить еще 300 000 единиц в вполне реальных условиях.





Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал инициативу Чехии и выразил благодарность чешскому правительству и премьер-министру за нее.