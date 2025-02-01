Украинский бездомный умер после действий полиции в Братиславе
3 февраля 2025
18:00
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В прошлый четверг словацкие полицейские и сотрудники частных охранных предприятий напали на бездомного гражданина Украины в Братиславе, и впоследствии он скончался в больнице от серьезных травм головы и тела, сообщает телеканал TA3.
По данным TA3, инцидент произошел после того, как бездомный был пойман на краже одежды в торговом центре Nivy в Братиславе. Предположительно, на мужчину напали полицейские и сотрудники службы безопасности в помещении, расположенном рядом с магазином. Телеканал сослался на записи с камер наблюдения.
Мужчина лежал перед входом в универмаг, откуда его доставили в больницу Ружинов, где он скончался от полученных травм на следующий день. Один из фельдшеров выразил подозрение, что на мужчину могли напасть члены вооруженного спецподразделения.
Делом занимается Управление инспекционной службы Министерства внутренних дел Словакии, которое специализируется на расследовании возможных неправомерных действий полицейских.
Мужчина лежал перед входом в универмаг, откуда его доставили в больницу Ружинов, где он скончался от полученных травм на следующий день. Один из фельдшеров выразил подозрение, что на мужчину могли напасть члены вооруженного спецподразделения.
Делом занимается Управление инспекционной службы Министерства внутренних дел Словакии, которое специализируется на расследовании возможных неправомерных действий полицейских.
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