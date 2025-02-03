В Остраве сошел с рельсов поезд

«Сход трех вагонов пассажирского поезда произошел на железнодорожной станции, поезд стоит у платформы», — сказал пресс-секретарь.Позже он добавил, что пассажиры покинули все вагоны поезда и, к счастью, никто из них не пострадал. «Машинист отправлен на лечение к врачам скорой помощи. Полицейские находятся на месте происшествия и расследуют все обстоятельства в сотрудничестве с железнодорожной инспекцией», — сообщила пресс-секретарь полиции Павла Йироушкова.«Движение на участке между Кунчице и Бартовице остановлено», — добавил Кавка.