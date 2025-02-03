В Остраве сошел с рельсов поезд
4 февраля 2025
15:00
567
Пассажирский поезд сошел с рельсов в полдень во вторник на железнодорожной станции в Острава-Бартовице. Мартин Кавка, пресс-секретарь железнодорожной администрации, сообщил о происшествии. По информации на данный момент, никто из пассажиров не пострадал, машинисту была оказана медицинская помощь. Движение на участке пришлось приостановить.
«Сход трех вагонов пассажирского поезда произошел на железнодорожной станции, поезд стоит у платформы», — сказал пресс-секретарь.
Позже он добавил, что пассажиры покинули все вагоны поезда и, к счастью, никто из них не пострадал. «Машинист отправлен на лечение к врачам скорой помощи. Полицейские находятся на месте происшествия и расследуют все обстоятельства в сотрудничестве с железнодорожной инспекцией», — сообщила пресс-секретарь полиции Павла Йироушкова.
«Движение на участке между Кунчице и Бартовице остановлено», — добавил Кавка.
Позже он добавил, что пассажиры покинули все вагоны поезда и, к счастью, никто из них не пострадал. «Машинист отправлен на лечение к врачам скорой помощи. Полицейские находятся на месте происшествия и расследуют все обстоятельства в сотрудничестве с железнодорожной инспекцией», — сообщила пресс-секретарь полиции Павла Йироушкова.
«Движение на участке между Кунчице и Бартовице остановлено», — добавил Кавка.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
4 ФЕВРАЛЯ 2025
130
16:30
4 ФЕВРАЛЯ 2025
731
09:00
4 ФЕВРАЛЯ 2025
1387
08:00
4 ФЕВРАЛЯ 2025
2271
22:00
3 ФЕВРАЛЯ 2025
752
18:00
3 ФЕВРАЛЯ 2025
1792
16:30
3 ФЕВРАЛЯ 2025
1123
15:00
3 ФЕВРАЛЯ 2025
2280
14:00
3 ФЕВРАЛЯ 2025
3281
12:30
3 ФЕВРАЛЯ 2025
1950
10:00
3 ФЕВРАЛЯ 2025
1196
09:00
3 ФЕВРАЛЯ 2025
1211
08:00
3 ФЕВРАЛЯ 2025
1852