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В Остраве сошел с рельсов поезд

Новости и статьи
4 февраля 2025
15:00
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в полдень во вторник на железнодорожной станции в Острава-Бартовице. Мартин Кавка, пресс-секретарь железнодорожной администрации, сообщил о происшествии. По информации на данный момент, никто из пассажиров не пострадал, машинисту была оказана медицинская помощь. Движение на участке пришлось приостановить.
«Сход трех вагонов пассажирского поезда произошел на железнодорожной станции, поезд стоит у платформы», — сказал пресс-секретарь.

Позже он добавил, что пассажиры покинули все вагоны поезда и, к счастью, никто из них не пострадал. «Машинист отправлен на лечение к врачам скорой помощи. Полицейские находятся на месте происшествия и расследуют все обстоятельства в сотрудничестве с железнодорожной инспекцией», — сообщила пресс-секретарь полиции Павла Йироушкова.

«Движение на участке между Кунчице и Бартовице остановлено», — добавил Кавка.
Чехия Острава Чешские железные дороги
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