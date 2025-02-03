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Подростки провалились под лед водохранилища Багр, от шока они не могли двигаться

Новости и статьи
4 февраля 2025
21:00
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Вечером в понедельник прогулка двух друзей по Стромовскому лесопарку в Ческе-Будеёвице превратилась в целую трагедию. Они отправились на лед местного водохранилища Багр, который под ними проломился. Молодые люди оказались по горло в ледяной воде, и их пришлось спасать сотрудникам полиции, которые вытащили их на веревке. После падения в ледяную воду и мальчик, и девочка полностью окоченели.
«Они обнаружили, что лед не такой прочный, как им казалось, когда он начал трескаться в нескольких метрах от берега. В одно мгновение лед проломился, и они оказались по горло в ледяной воде. Как они ни старались, им не удалось выбраться из воды», — рассказала Штепанка Шварцова, представительница южночешской полиции.

По ее словам, это был поистине напряженный момент, когда прохожие пытались помочь паре. Однако все усилия оказались тщетными. «Проходящие мимо собаководы пытались помочь им, и они придумали импровизированную веревку, связав вместе несколько поводков. Один мужчина решил войти в холодную воду и с помощью этой веревки попытался помочь. Однако и это не помогло», — говорит Шварцова.

На место происшествия выехали три патруля. «Начались очень быстрые действия. Полицейские достали из машины веревку, предназначенную для спасения утопающих, а сотрудник Патрик Оуска, не раздумывая, полез в воду и попытался подобраться к двоим как можно ближе. Через несколько мгновений ему удалось бросить веревку так, что пара поймала ее. Он объяснил им, как держаться, и с помощью других полицейских им удалось вытащить пару из воды», — сказала пресс-секретарь.

На берегу полицейские завернули подростков в изотермическую пленку и также помогли отважному мужчине, который тоже переохладился во время спасения. «В итоге пара была доставлена в медицинскую спасательную службу», — добавила Шварцова.
полиция
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