Три года войны. Большинство чехов, словаков и поляков хотят, чтобы Украина победила

В понедельник, 24 февраля, исполняется три года с начала войны в Украине. В честь этого события Центрально-европейская обсерватория цифровых медиа (CEDMO) публикует тематический отчет CEDMO Special Brief. Исследование посвящено эволюции отношения жителей Центральной Европы к конфликту и обобщает наиболее распространенные дезинформационные нарративы, связанные с войной в Украине, в информационном пространстве Центральной Европы, а именно в Польше, Чехии и Словакии.





Анкетный опрос CEDMO, проведенный в последнем квартале 2024 года в Чехии исследовательским агентством Median, а в Словакии и Польше — агентством Ipsos, показывает, что жители Чехии, Словакии и Польши преимущественно поддерживают Украину. Наибольшую поддержку среди трех стран демонстрируют респонденты в Польше — 68%, на втором месте — Чехия (44%), на третьем — Словакия (32%).





С другой стороны, победы России чаще всего желают жители Словакии (17%) и реже всего — жители Польши (4%). Среди респондентов в Чехии поддержку России выразили 7%. В Чехии и Словакии наибольшее число респондентов предпочли бы прекращение конфликта в виде временного мира без победы одной из сторон. Это соотношение составляет 39% в Чехии и 33% в Словакии. В Польше этот вариант предпочли 20% респондентов.





«Если говорить о возрасте, то в Чехии молодые люди в возрасте 16-24 лет (62%) особенно заинтересованы в победе Украины», — говорит Лукаш Кутил , аналитик данных CEDMO Hub, добавляя: «Аналогичная ситуация наблюдается и в Словакии, где самые молодые респонденты в возрасте 16-24 лет (56%) особенно заинтересованы в победе Украины по сравнению с другими возрастными группами». Среди польских респондентов, напротив, за победу Украины больше всего выступают самые пожилые респонденты в возрасте 65 лет и старше (79%).





Что касается опасений по поводу сценариев развития событий, то респонденты как в Чехии, так и в Словакии, где задавался вопрос, больше всего обеспокоены тем, что война в Украине продлится много лет (67% чехов и 71% словаков обеспокоены). Кроме того, люди выражали опасения по поводу возможного перерастания конфликта в открытую войну между Россией и НАТО (55% чехов, 61% словаков), переноса боевых действий ближе к территории Чехии или Словакии (52% чехов, 58% словаков), возможности того, что НАТО позволит Украине применить западное оружие на российской территории (51% чехов, 54% словаков) или что Россия применит ядерное оружие (48% чехов, 52% словаков).





Основные дезинформационные нарративы





Специалисты по проверке фактов CEDMO выделили несколько тем, которые постоянно повторяются в различных вариациях в качестве основных дезинформационных нарративов, циркулирующих в цифровых СМИ Центральной Европы в течение последних трех лет в связи с войной России против Украины. В Чехии это в основном нападки на президента Украины Владимира Зеленского и его семью, сомнение в украинской государственности и территориальной целостности, рассказ о разгуле нацизма в Украине и переписывание современной чешской истории в контексте войны России против Украины.





Как и в Чехии, личность президента Украины Владимира Зеленского часто становится объектом ложных утверждений в Словакии, Украина изображается как фашистское государство, указывается на неэффективность санкций против России, а Украину обвиняют в росте цен на энергоносители после «произвольного» и неожиданного отключения Словакии от российского газа. В Польше также повторяются конспирологические теории о торговле людьми и органами, а также дезинформация, направленная на подрыв польско-украинских отношений.





По данным организации CEDMO, которая также занимается определением охвата и достоверности выбранной дезинформации, из всех ложных утверждений, проверенных в Чехии во время трехлетнего конфликта в Украине, наибольшее доверие вызвало утверждение о том, что украинские беженцы завезли в Чехию коклюш. Этому ложному утверждению поверили 53% жителей Чехии и 38% жителей Словакии. Более того, его отметила значительная часть чешского населения, а именно 40% респондентов. В Словакии этот показатель составил всего 23%.





Значительная часть респондентов также сочла достоверной, например, периодически повторяющуюся дезинформацию, согласно которой среди восьми членов Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС), принявших в 1968 году решение о вводе войск стран Варшавского договора на территорию бывшей Чехословакии, было пять украинцев. Этому недостоверному сообщению поверили 48% поляков, 46% чехов и 34% словаков.