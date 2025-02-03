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Необыкновенное открытие. Чехи обнаружили самое большое подземное термальное озеро в мире

Новости и статьи
5 февраля 2025
18:00
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Оно расположено в Албании на границе с Грецией.
Длина озера составляет 138,3 метра, а ширина — 42 метра. В нем содержится 8 335 кубических метров термальной минеральной воды. На сегодняшний день оно является самым большим в мире. Чтобы добраться до него, ученым пришлось спуститься на 127 метров.

История ценной находки начала складываться в 2021 году. Руководитель более поздней экспедиции и опытный спелеолог Марек Ауди предполагал, что в районе Вромонер на юге Албании может существовать пещера с редким термальным озером.

Такие пещеры образуются в результате сложного процесса, когда в нескольких километрах под ними находится месторождение нефти. Термальные воды, насыщенные углекислым газом или сероводородом, поднимаются вверх. Когда они достигают воздуха, выделяется сероводород, который затем преобразуется в серную кислоту.

Агрессивное соединение не растворяет окружающий известняк, а превращает его в гипс, который выпадает в осадок, образуя снизу пещеру (гипогенную).

Подобные пещеры он уже видел в США в карстовом районе Гвадалупе в Нью-Мексико, но благодаря прогулке на лодке и термальным источникам он заподозрил, что они могут присутствовать и в Албании.
Поэтому летом 2021 года он взял свою жену на семейный отдых в этот район, где они вместе отправились в пещеру Сульфур. В то время он уже знал об этом гидротермальном источнике из албанского исследования, проведенного в Тиранском университете.

Пещера подтвердила его подозрения, и он с коллегами запланировал свою первую экспедицию в район термальных источников. Через два месяца они начали составление карты местности. В 2023 году они обнаружили пещеру Атмос и вход в большое озеро.

Глубина озера составляла 127 метров. Когда Ауди попытался спуститься по канату, он обнаружил, что у них не хватает троса. Экспедиция вернулась в Чехию, чтобы спланировать следующий спуск. Через шесть месяцев ученые вернулись с достаточным количеством снаряжения, чтобы добраться до берега озера.

Озеро Нейрон имеет купол размером в три раза больше главного зала Национального театра в Праге. Из-за сероводорода многие подобные, хотя и гораздо меньшие по размеру, озера в пещерах недоступны без дыхательных аппаратов. Ауди решил переплыть озеро, чтобы измерить его объем. По мере того как он плыл, сероводород начал испаряться все интенсивнее, и датчик на его шлеме сигнализировал об опасности.

Ему пришлось повернуть назад.

Открытие и детальное картирование озера — это еще не конец научной работы. Результатами экспедиции заинтересовались зарубежные университеты и научные учреждения. Ботаник Михаэла Випплингерова обнаружила в озере новый вид цианобактерий и сейчас работает над научной статьей.

У Марека Ауди на примете есть и другие пещеры, которые могут превзойти открытие возглавляемой им экспедиции. Он продолжает исследования в районе, расположенном примерно в 50 километрах к западу. Он также обнаружил другие возможные аналогичные пещеры в Персидском заливе.
наука Чехия
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