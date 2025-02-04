Предложение Еврокомиссии сделает камины и печи в два раза дороже, предупреждают производители

На следующей неделе на европейском уровне будет обсуждаться новое Положение об экодизайне. По словам Михала Бартошки, председателя Ассоциации экологического дровяного отопления, в нынешнем виде документ приведет к удорожанию новых каминов и печей, а также к потере преимущества энергетической независимости из-за необходимости подключения к электросети.





«Сейчас каминная печь стоит около 50 000 крон, и мы уверены, что после необходимых изменений она будет стоить 80 000-90 000 крон», — сказал он в интервью Novinky. К этому следует добавить необходимые изменения в здании и подключение к электричеству.





«Камины и каминные вставки должны быть герметично соединены с дымоходом и отключены от окружающего движения, то есть подключены к внешней подаче воздуха и соединены с дымоходом», — обрисовал он необходимые изменения, вытекающие из предложения Комиссии.





Для этого они должны будут включать электронное управление подачей воздуха, чтобы оно могло управлять двигателями, которые будут подавать воздух в дымовую камеру благодаря специальным датчикам. «Конструкция печей должна быть кардинально изменена», — отметил Бартошка.





По его словам, в настоящее время на рынке нет ни одного продукта, который отвечал бы всем новым условиям. «Все печи придется переделывать. Мы почти уверены, что около 80% существующих печей окажутся крайне некачественными и их придется полностью переделывать», — говорит Бартошка.





«Предлагаемые параметры противоречат законам физики»





По словам эксперта Владимира Ступавского, новые условия могут вывести с рынка до 90% твердотопливных котлов и печей и значительно удорожить оставшиеся. «Нереалистичная идея Европейской комиссии отразится на всех производителях котлов и печей в Чехии и во всей Европе. Предложенные параметры отрицают сами законы физики и зачастую невыполнимы», — сказал Ступавский.





По его словам, Комиссия предлагает ограничения на выбросы, которые недостижимы даже при использовании самых современных технологий.





«Например, предел выбросов твердых частиц намного жестче, чем существующие стандарты, и не является реально достижимым. Производство котлов в соответствии с этими требованиями будет означать огромные затраты на новые технологии, что отразится на цене покупки для домохозяйств», — добавил он.





Проект новых требований к котлам и печам





Новые требования к выбросам и техническим стандартам для котлов и печей являются частью предложения ЕК по новой Директиве по экодизайну, которая, среди прочего, значительно ужесточает ограничения по выбросам твердых частиц или снижает ограничения по выбросам оксида углерода и оксидов азота. В частности, она распространяется на котлы тепловой мощностью 1 000 кВт и менее и на локальные нагреватели мощностью до 50 кВт.





Чешская Республика не согласна с этим предложением. «Ужесточение требований может ограничить доступность или запретить продажу некоторых видов продукции и повысить их цену. Поэтому мы не согласны с этим предложением и представим свои комментарии на встрече в Брюсселе на следующей неделе», — заявил Марек Вошалик.





Чешская Республика будет стремиться к тому, чтобы требования соответствовали технологическому развитию и экономическим возможностям.





Но они не должны привести к непропорциональному воздействию на кошельки чешских домохозяйств и компаний«. «Этот тип котлов должен оставаться на рынке как одна из возможных альтернатив для отопления», — отметил Вошалик.





Он отметил, что это пока первое предложение, которое будет обсуждаться дальше. Чешская Республика будет настаивать на пересмотре предложения, чтобы оно соответствовало реальным возможностям.





Министерство окружающей среды также не согласно с предложением ЕК. «Древесина является возобновляемым ресурсом, а также представляет собой энергетическую независимость. Именно поэтому программа „Новая зеленая экономия“ также поддерживает замену старых угольных котлов на более современные котлы, работающие на биомассе, например, на древесных кусках или пеллетах. Мы должны поддерживать этот внутренний источник», — сказал министр окружающей среды Петр Гладик (KDU-ČSL).





Инженеры-теплотехники считают, что ужесточать правила не нужно. «За последние десять лет благодаря инновациям и постоянной замене устаревших котлов и печей выбросы быстро сократились. Нынешняя строгая законодательная среда уже обеспечивает достаточное регулирование. Вместо дальнейшего ужесточения европейские институты должны, наконец, поддержать обучение пользователей и более строгий контроль за действительно проблемным горением», — сказал Зденек Личка, президент Ассоциации компаний отопительной техники.





Люди могут передумать





По словам Бартошки, высокая цена и необходимые модификации, скорее всего, оттолкнут домовладельцев от покупки нового, более экологичного камина или печи.





«Вопрос в том, захочет ли покупатель купить новую печь по такой цене. В контексте вторжения российских войск в Украину продажи были огромными, люди хотели быть уверенными в своей независимости в случае отключения электричества. Но это было бы невозможно, потому что печь зависела бы от электричества», — говорит Бартошка.





По его словам, дровяное отопление, которое является самым доступным по цене, станет уделом избранных, готовых заплатить за дополнительный источник тепла более 100 000 крон.





«На чешский рынок будет поступать семь или десять тысяч единиц в год вместо средних 70 000, потому что покупать их будут только более богатые люди», — сказал он.





Покупатель, которому нужно заменить плохо работающий обогреватель, не станет этого делать. «Потому что для существующих печей таких ограничений нет», — сказал он.





Между тем Ступавский отметил, что во многих регионах Европы дрова являются одним из основных возобновляемых ресурсов и играют важную роль в обеспечении энергетической самодостаточности. «В некоторых районах дровяное отопление является основным способом обогрева домов, а современные технологии позволяют использовать его эффективно и с низким уровнем выбросов. Только в Чешской Республике более двух миллионов человек используют древесное топливо для отопления», — сказал он.





По его словам, изменения не должны привести к тому, что обычные домохозяйства не смогут позволить себе современные обогреватели на местном, экологически чистом топливе и будут полагаться только на газ или электричество.