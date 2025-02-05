Физическая агрессия среди детей растет, предупреждает школьный психолог

Заплеталова отмечает, что агрессивное поведение, когда происходят физические нападения, нарастает. «Любой вид насилия, не только в школьной среде, заслуживает осуждения и не должен иметь места. Школы должны способствовать тому, чтобы дети учились вести себя по отношению друг к другу без агрессивных действий», — говорит Заплеталова. В интервью изданию Seznam Zprávy она рассказывает о том, что может быть причиной роста агрессии среди детей, как можно исправить ситуацию и какую роль в поведении детей играют, например, социальные сети.



Действительно ли случаев агрессии стало больше?



Издевательства — это явление, которое уже много лет происходит не только в школах. Школы склонны скрывать эти вещи, а не представлять их в СМИ, потому что в какой-то степени это тоже информация о них и их функционировании, которая потом играет роль в конкуренции с другими школами.



Но верно и то, что агрессивное поведение детей растет, особенно когда присутствуют неожиданные акты агрессии. Эти акты — физическая, открытая агрессия. Соотношение вербальной и физической агрессии среди детей, похоже, растет.



Этот рост частично отражается в социальных сетях и в целом в общении, например, через кибербуллинг. Конечно, все это связано с тем, что некоторым детям трудно отличить реальность от того, что они испытали в игре. Разумеется, у детей разный интеллект, и некоторые из них не могут достаточно хорошо оценить, отличить и понять степень риска, когда сами оказываются в рискованной ситуации.



Что может способствовать росту агрессии среди детей?



Например, насилие со стороны партнера — важный фактор, который способствует тому, что дети потом сами ведут себя подобным образом. Правда заключается в том, что ряд исследований показал, что в начальных школах между шестым и девятым классами становится все больше детей, испытывающих чувство тревоги и депрессии. Существует несколько причин, почему так происходит.



Во-первых, ухудшается здоровье наших детей, также многие из них общаются не друг с другом, а в сети. Они создают среду, которая дает им возможность сравнивать себя не с одним-двумя друзьями, а, возможно, с 20, 50 и более сверстниками. Таким образом, у детей возникает своеобразная борьба между идеалом того, кем они хотят быть, и тем, кто они есть на самом деле.



Агрессивность детей



Помимо случаев, произошедших на этой неделе в Годонине, в сентябре прошлого года, например, ученица школы в Домажлице напала с ножом на своих одноклассников, а в марте прошлого года ученик принес в школу в Праге пистолет и угрожал однокласснику.



В январе этого года ученик начальной школы в Рудольфове пытался застрелить своего учителя, а ученик пражской средней школы также угрожал стрельбой.



Как это может проявляться?



Например, страдают из-за того, что не воспринимают свое тело позитивно, будь то лишний вес или крайняя худоба. Им трудно в группах сверстников, например, в школьных классах, они полны тревоги, боятся социальной реакции и ожиданий. Они предпочитают находиться дома в замкнутом пространстве.



Сегодня также высок процент детей, которые отказываются посещать школу, потому что воспринимают ее как враждебную среду, причем не только из-за школы и обучения, но и из-за своих зачастую нетерпимых одноклассников.



Это, конечно, большая работа для педагогического состава, психологов, педагогов-специалистов, консультантов по образованию, методистов по профилактике и так далее, чтобы посмотреть, каков климат в школах и классах. Как эти дети общаются друг с другом, как они умеют терпеть других, как они реагируют на агрессивное поведение, а также как школа подходит к оценке того, когда в школе происходит что-то, связанное с насилием.



Итак, существует множество факторов, влияющих на детскую агрессию.



Их много, но основные всегда одни и те же. На первом месте стоит семья, затем то, как подобные вещи передаются в школе, и, наконец, фундаментальные факторы, выходящие за рамки школы, например, социальные сети, но не только они.



Может ли быть какой-то кумулятивный эффект, когда случаев становится больше, потому что дети копируют друг друга?



Это, безусловно, может играть определенную роль. Так было всегда, мы склонны подражать различным радикальным поступкам в обществе. По этой самой причине средства массовой информации также играют большую роль в этом, особенно в недавнем случае в Годонине, например, где это было почти линчевание, с моей точки зрения. Даже истерия в СМИ обычно не способствует улучшению ситуации, а совсем наоборот.

СМИ не могут писать романы, они предоставляют информацию в двух словах, но в таких случаях это часто может принести больше вреда, чем пользы.



Можно ли предотвратить этот рост агрессии среди детей?



Мы должны общаться друг с другом и с детьми и уметь объяснять им вещи. Дело в том, что дети не склонны общаться с родителями, когда растут, поэтому родители должны обращать внимание, например, на то, не стал ли их ребенок вдруг заметно отличаться от других, не замыкается ли он в себе, не тревожится ли, не начинает ли демонстрировать совершенно иное поведение, чем то, которое он демонстрировал до сих пор. В таких случаях родители всегда должны быть начеку, ведь существует множество вариантов того, что может происходить, — от издевательств до присоединения к неправильной группе и так далее.



Родители должны способствовать тому, чтобы дети чувствовали себя в безопасности в домашней обстановке, не создавать обстановку напряженности, беспокойства и, возможно, конфликтов и проблем, которые затем могут отразиться на поведении детей.



В школах дети должны быть хорошо осведомлены о правилах и последствиях, если ребенок делает что-то, противоречащее правилам школы или этике жизни в коллективе. Дети часто проводят в школе больше времени, чем дома с родителями, поэтому воздействие школы также важно для них.