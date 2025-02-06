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Пенсионерка годами голодала из-за неправильно начисленной пенсии

Новости и статьи
7 февраля 2025
16:30
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Пенсионерка из района Бероун, бывшая диссидентка, долгие годы страдала от того, что ее пенсия по старости была неправильно рассчитана. Когда она оказалась не в состоянии оплатить самое необходимое, то обратилась к омбудсмену. Уполномоченный по правам человека установил, что в течение многих лет она должна была получать более высокую пенсию, и в этом не было виновато Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ). Теперь ей выплачено 300 000 чешских крон.
Женщина была вынуждена покинуть Чехословакию при прежнем режиме. По словам омбудсмена Станислава Кржечека, расчет правильной суммы пенсии был осложнен отсутствием сотрудничества со стороны шведских властей, которые не направляли в ČSSZ необходимую информацию.

Диссидентка была застрахована для получения пенсии как в Чешской Республике, так и в Швеции. Однако она не имела права на полную пенсию по старости с того времени, когда жила в бывшей Чехословакии. Поэтому ČSSZ назначил ей пенсию с учетом времени, проведенного в Швеции, в так называемом неполном размере. Проще говоря, она получала только пенсию, соответствующую периоду страхования в Чешской Республике.

Лишь спустя годы женщина, которая в свое время трудилась художницей и переводчицей, получила пенсию по старости из Швеции. Однако размер ее совокупного дохода не дотягивал до минимальной пенсии в Чехии. Когда в 2010 году она обратилась за пенсией в Чехии, ее размер оказался ниже минимальной суммы, предусмотренной чешскими правилами. Она получала только 2940 чешских крон в месяц. ČSSZ должен был обеспечить, чтобы эта сумма была, по крайней мере, равна минимальной пенсии, но этого не произошло. По словам омбудсмена, это был первый случай неправомерного поведения чиновников.

С декабря 2011 года на женщину распространяется действие закона об участниках сопротивления и противодействия коммунистическому режиму, который прямо гарантирует, что противники бывшего режима не получают сокращения пенсии и получают пенсию не ниже минимальной. «Поскольку частичная пенсия женщины на тот момент была меньше этой суммы, она снова имела право на дополнительную пенсию. Это должно было обеспечить Управление социального обеспечения, но его сотрудники не увеличили ей пенсию», — пояснил Кржечек.

В 2023 году шведская пенсия женщины была существенно сокращена. «После сокращения пенсии по старости в 2023 году диссидентка должна была снова получить финансирование, чтобы довести размер пенсии до минимальной пенсии участника сопротивления и борьбы с коммунизмом, чем ČSSZ пренебрег, совершив тем самым еще одно нарушение. Таким образом, женщина была поставлена в трудное финансовое положение», — добавил омбудсмен.

В ситуации, когда она больше не могла позволить себе достойное существование, она обратилась к омбудсмену. В прошлом году вступила в силу поправка к закону «Об участниках сопротивления и противодействия коммунизму», которая решила проблему. Пенсионерке наконец-то была назначена пенсия в размере 18 160 крон в месяц. С прошлого года все диссиденты имеют право на полную базовую пенсию и полную специальную процентную пенсию.

Хотя проблема была решена, годы, когда человек не получал пенсию, все еще не были учтены. Только после того, как омбудсмен расследовал это дело и уведомил ČSSZ, чиновники выплатили ей 300 000 чешских крон задолженности по невыплаченным пенсиям.
Чехия пенсия пенсионеры
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