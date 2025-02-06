Украинцы в Чехии совершают меньше преступлений, чем это соответствовало бы их доле в обществе

При этом количество украинцев, привлеченных к уголовной ответственности, выросло примерно на 10% по сравнению с прошлым годом: с 3 477 в 2023 году до 3 842 в 2024 году.





Общее число иностранцев в Чехии за последние годы значительно увеличилось, но это не привело к росту преступности. Напротив, общий уровень преступности в стране постепенно снижается. Например, в 2017 году в Чехии проживало 526 811 иностранцев, что почти вдвое меньше, чем сегодня. Однако тогда было зарегистрировано 202 303 преступления — почти на 30 000 больше, чем сейчас.





В 2023 году полиция зарегистрировала 173 322 преступления, из которых раскрыто 78 178. Доля иностранцев среди преступников составила 9 441 случая, что эквивалентно 12% от общего числа. Это на два процентных пункта больше, чем доля иностранцев в населении Чехии.





По данным Чешского статистического управления, на конец сентября 2024 года в стране проживало 10 897 237 человек, из которых 1 079 094 — иностранцы (9,9% населения).





«Преступность среди иностранцев соответствует общим тенденциям и в основном сосредоточена в крупных городах», — пояснил пресс-секретарь полицейского президиума Ондржей Моравчик. По его словам, уровень преступности выше в районах, где расположены общежития.





Статистика также показывает, что в 2024 году количество раскрытых преступлений, совершенных чехами, сократилось на 5 000 — с 74 248 до 69 208. В то же время преступления, совершенные иностранцами, увеличились на 300 случаев — с 9 134 до 9 441.





Среди иностранцев чаще всего привлекались к уголовной ответственности граждане Украины, затем словаки, поляки и румыны. В 2023 году к ответственности были привлечены 3 477 украинцев, а в 2024 году — 3 842. В то же время количество привлеченных словаков снизилось с 2 561 до 2 348.





На конец сентября 2024 года в Чехии проживало 578 454 украинца, из них 378 432 — с временной защитой, то есть беженцы от войны. Среди привлеченных к уголовной ответственности украинцы составили 5,07% от общего числа, что ниже их доли в населении. Для сравнения, словаки составили 3,1% от общего числа привлеченных. Поляки и румыны — по 0,5%, а вьетнамцы — 0,37%.