Страны Балтии отключили электрические сети от России и подключатся к сетям ЕС
9 февраля 2025
09:00
475
Литва, Латвия и Эстония, как и планировалось, 8 февраля отключили свои электрические сети от России, сообщило Министерство энергетики Литвы. Этот шаг является частью плана прибалтийских стран по повышению безопасности и укреплению взаимосвязи с Европейским союзом (ЕС), сообщает Reuters. «Мы достигли цели, к которой так долго стремились. Теперь все в наших руках», — заявил на пресс-конференции министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
Первой отключилась Литва, за ней через час, в 9:00 утра по местному времени (08:00 GMT), последовали Латвия и Эстония. Первые 24 часа страны будут работать самостоятельно. Затем они подключатся к энергосистеме Европейского союза в воскресенье, что будет засвидетельствовано в Вильнюсе председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает AP.
Разрыв электрических связей с Россией имеет геополитическое и символическое значение, отмечают агентства. Работа по переходу на европейские сети ускорилась после военного нападения России на Украину в феврале 2022 года. Этот шаг обсуждался с момента аннексии Россией Крыма в 2014 году.
Сегодняшнее отключение также означает, что российский анклав Калининград, расположенный между Литвой, Польшей и Балтийским морем, не сможет быть подключен к российским сетям и будет вынужден полагаться на свою энергетическую систему, сообщает Reuters.
Лидеры прибалтийских республик, которые являются членами ЕС и Организации Североатлантического договора, опасаются, что российские претензии распространяются и на их территорию в дополнение к Украине. «Возможность российской военной агрессии все еще реальна, хотя и не неизбежна. Нам необходимо активизировать наши усилия по значительному укреплению обороны и сдерживания», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя принятое в январе решение увеличить расходы на оборону до пяти-шести процентов ВВП.
Разрыв электрических связей с Россией имеет геополитическое и символическое значение, отмечают агентства. Работа по переходу на европейские сети ускорилась после военного нападения России на Украину в феврале 2022 года. Этот шаг обсуждался с момента аннексии Россией Крыма в 2014 году.
Сегодняшнее отключение также означает, что российский анклав Калининград, расположенный между Литвой, Польшей и Балтийским морем, не сможет быть подключен к российским сетям и будет вынужден полагаться на свою энергетическую систему, сообщает Reuters.
Лидеры прибалтийских республик, которые являются членами ЕС и Организации Североатлантического договора, опасаются, что российские претензии распространяются и на их территорию в дополнение к Украине. «Возможность российской военной агрессии все еще реальна, хотя и не неизбежна. Нам необходимо активизировать наши усилия по значительному укреплению обороны и сдерживания», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя принятое в январе решение увеличить расходы на оборону до пяти-шести процентов ВВП.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
9 ФЕВРАЛЯ 2025
634
18:00
8 ФЕВРАЛЯ 2025
810
17:00
8 ФЕВРАЛЯ 2025
1709
15:00
8 ФЕВРАЛЯ 2025
4617
18:00
7 ФЕВРАЛЯ 2025
1526
16:30
7 ФЕВРАЛЯ 2025
2110
13:20
7 ФЕВРАЛЯ 2025
1378
11:30
7 ФЕВРАЛЯ 2025
2106
10:00
7 ФЕВРАЛЯ 2025
1537
09:00
7 ФЕВРАЛЯ 2025
2437
08:00
7 ФЕВРАЛЯ 2025
1384
22:00
6 ФЕВРАЛЯ 2025
2087