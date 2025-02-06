Страны Балтии отключили электрические сети от России и подключатся к сетям ЕС

Первой отключилась Литва, за ней через час, в 9:00 утра по местному времени (08:00 GMT), последовали Латвия и Эстония. Первые 24 часа страны будут работать самостоятельно. Затем они подключатся к энергосистеме Европейского союза в воскресенье, что будет засвидетельствовано в Вильнюсе председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает AP.



Разрыв электрических связей с Россией имеет геополитическое и символическое значение, отмечают агентства. Работа по переходу на европейские сети ускорилась после военного нападения России на Украину в феврале 2022 года. Этот шаг обсуждался с момента аннексии Россией Крыма в 2014 году.



Сегодняшнее отключение также означает, что российский анклав Калининград, расположенный между Литвой, Польшей и Балтийским морем, не сможет быть подключен к российским сетям и будет вынужден полагаться на свою энергетическую систему, сообщает Reuters.



Лидеры прибалтийских республик, которые являются членами ЕС и Организации Североатлантического договора, опасаются, что российские претензии распространяются и на их территорию в дополнение к Украине. «Возможность российской военной агрессии все еще реальна, хотя и не неизбежна. Нам необходимо активизировать наши усилия по значительному укреплению обороны и сдерживания», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя принятое в январе решение увеличить расходы на оборону до пяти-шести процентов ВВП.