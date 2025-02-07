Минобороны Чехии: мы будем расследовать подозрения, связанные с импортом беспилотников в Украину

Военная полиция расследует подозрения о том, что бойцы армейского спецназа незаконно участвовали в транспортировке на Украину беспилотников, приобретенных по программе Nemesis Drones. Чернохова подтвердила это в воскресной программе «Partie Terezie Tománková» на канале Prima, добавив, что также рассматривается вопрос о возможной незаконной выдаче и неправомерном использовании дипломатических паспортов.



«Если министр обороны на основании запроса заместителя председателя Комитета по обороне Павла Ружички (ANO) получает какую-то информацию, которая находится в открытом доступе, а господин Ружичка получил ее от солдат, то я должна ее проверить», — заявила Чернохова в воскресенье в эфире телеканала Prima.



«Если бы я отложила рассмотрение, в этот момент здесь появилась бы группа людей и раскритиковала бы меня за то, что я не исполняю обязанности министра обороны и якобы допустила контрабанду части вооружения из армии на Украину, которую якобы использовали спецподразделения», — добавила она.



В то же время она отвергла утверждение о том, что в данном контексте она могла допустить так называемую «клевету» в отношении кого-либо.



«Но как министр обороны я не могу позволить себе просто оставить это как есть... Мы должны следовать закону и всем процедурам, которые у нас есть. Здесь не может быть никаких сомнений относительно того, выполняют ли военные, как члены вооруженных сил, определенные задачи или нет, и выполняют ли они их законно», — отметила Чернохова, добавив, что кто-то должен контролировать вооруженные силы и нельзя «просто игнорировать это».



«Я защищаю себя и Министерство обороны, потому что если есть такие серьезные подозрения, я не могу не действовать», — заявил министр.



По словам Радека Вондрачека, заместителя председателя ANO и главы Конституционно-правового комитета Палаты депутатов, при экспорте беспилотников на Украину военнослужащие не действовали в соответствии с действующими правилами. «Они каким-то образом испытывали там беспилотники, проводили тренировки, использовали чешскую армию без ведома министра». «И она должна это знать», — сказал Вондрачек в эфире Prima, который, по его словам, в этом отношении полностью на стороне министра.



Чернохова заявила, что на основании результатов расследования этого дела она хочет разобраться с личным составом командира 601-й группы специального назначения генерала Мирослава Хофирека.



«Я попросила президента (Петра Павла) как-то решить этот вопрос со мной, поскольку он касался командира 601-го полка генерала Хофирека. К сожалению, я получила информацию, что господин Хофирек, по всей видимости, хорошо справляется со своей работой в глазах президента, и что я не должна иметь с ним никаких личных дел, чего я и хотела бы добиться», — отметила Чернохова.



По ее словам, Хофирек, как неуполномоченное лицо, подписал дипломатический паспорт на действующего резервиста Яна Веверку, инвестора и соучредителя объединения Skupina D, которое поставляет беспилотники в Украину. Это объединение частных лиц уже собрало более 210 миллионов крон для помощи Украине.



«Невозможно, чтобы дипломатические паспорта выдавались здесь, где-то у ворот Министерства иностранных дел, на основании подписи, поставленной там неуполномоченным лицом, господином Хофиреком», — отметила министр. Она добавила, что это не ее вина, что Ржехка был связан с вышеупомянутой ассоциацией.



Группа Drony Nemesis сама отреагировала на заявление Черноховой в воскресенье. «Группа D». с. «... соблюдает и всегда соблюдала все законы и другие правовые нормы Чешской Республики и всех стран, где она осуществляет свою деятельность», — заявила группа в сети X, добавив, что в ходе дебатов на Prima было сделано так много ложных заявлений, что ответить на них одними твитами невозможно, и что группа готовит ответ.



Группа также добавила, что передала Украине еще 600 беспилотников.