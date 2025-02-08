Эпидемия гриппа в Чехии достигла своего пика, число больных начало снижаться
11 февраля 2025
08:00
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Эпидемия гриппа в Чехии, вероятно, достигла своего пика, сообщает Государственный институт здравоохранения. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость различными острыми респираторными инфекциями на прошлой неделе снизилась на 1,4 процента и составила 2 219 пациентов на 100 000 жителей. Число заболевших снижается среди детей и молодых людей, в то время как в старших возрастных группах оно еще немного увеличивается.
«Несмотря на небольшое снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями, важно помнить, что весенние каникулы могут исказить цифры», — говорит главный гигиенист Барбора Макова. Заболеваемость продолжает расти в шести регионах, в первую очередь в Усти-над-Лабемском крае и Высочине, а также в Карловарском, Либерецком, Оломоуцком и Злинском краях.
Вирусы гриппа А и В являются наиболее распространенными в образцах, исследованных лабораториями SZÚ. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время с ковидом госпитализированы 23 человека, из них один пациент находится в реанимации. С сентября прошлого года было зарегистрировано 294 случая смерти от ковида.
Специалисты утверждают, что профилактикой тяжелого течения этих инфекционных заболеваний является вакцинация. С осени 730 000 человек сделали прививку от гриппа и 300 000 — от коклюша. Таким образом, в этом сезоне от гриппа было привито менее семи процентов людей, в то время как среди пожилых людей этот показатель в долгосрочной перспективе составляет около одной пятой. Средний европейский показатель составляет 48 процентов.
Вирусы гриппа А и В являются наиболее распространенными в образцах, исследованных лабораториями SZÚ. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время с ковидом госпитализированы 23 человека, из них один пациент находится в реанимации. С сентября прошлого года было зарегистрировано 294 случая смерти от ковида.
Специалисты утверждают, что профилактикой тяжелого течения этих инфекционных заболеваний является вакцинация. С осени 730 000 человек сделали прививку от гриппа и 300 000 — от коклюша. Таким образом, в этом сезоне от гриппа было привито менее семи процентов людей, в то время как среди пожилых людей этот показатель в долгосрочной перспективе составляет около одной пятой. Средний европейский показатель составляет 48 процентов.
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