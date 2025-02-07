Суд распустил чешскую ассоциацию путинских «Ночных волков»

В начале года суд постановил, что NV Europe MC, под знаменем которой действовали чешские «Ночные волки» и которая зарегистрирована в Торговом реестре, должна быть ликвидирована. Это связано с тем, что она не выполняет свои юридические обязательства. В частности, у нее несуществующий юридический адрес.



«Несмотря на обращение регистрационного суда, ассоциация не подтвердила документально правовые основания для использования помещения, в котором находится ее юридический адрес, и не подала надлежащего предложения о регистрации нового юридического адреса, хотя ей также было указано, что если она не выполнит это обязательство, суд может принять решение о ее ликвидации», — написал Томаш Хейл, судья областного суда в Брно, в постановлении, которое имеется в распоряжении Seznam Zprávy.



NV Europe MC (т. е. мотоклуб «Ночные волки Европы») при создании в 2018 году сообщил государству, что базируется в многоквартирном доме в брненском районе Черне Поле. За последние месяцы репортеры трижды пытались выяснить у кого-либо из жителей этого здания, базируются ли там чешские «Ночные волки» и где именно. Однако на здании нет никаких признаков клуба, и никто не откликнулся на звонки с именами людей.



В уставе объединения, среди прочего, записано «развитие традиционных европейских ценностей, особенно патриотизма, христианства и семьи». До 2023 года по этому же адресу официально располагалась компания председателя «Чешских ночных волков» Марека Радковича, которая обналичивала государственные субсидии. Одно из них также является названием помещения в Сокольнице под Брно, где собираются «Ночные волки».



И европейский глава «Ночных волков» Юзеф Гамбалек имел там свою компанию. Чешские власти заморозили ее, потому что ЕС внес Хамбалека в санкционный список. Нынешний премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил его имя из списка.



В то же время NV Europe MC (часто при участии Гамбалека) регулярно организовывал мероприятия по фиксации российской пропаганды. Например, в мае прошлого года его члены собрались на Ольшанском кладбище в Праге и заявили, что хотят почтить память советских и чехословацких солдат, погибших во время Второй мировой войны. Они были встречены протестами противников.



Но когда суд запросил у них документы, Марек Радкович и его коллеги из руководства ассоциации, Давид Сикора и Радек Курдовский, оказались недоступны для связи. «Эти лица не общаются с судом, не отвечают на судебные повестки и не выполняют свои юридические обязательства по отношению к юридическому лицу, а также не было подано надлежащее ходатайство об исправлении регистрации в публичном реестре», — говорится в постановлении суда.



Ликвидацией ассоциации теперь занимается остравский адвокат Алеш Виденский. «Мы обратились к самой ассоциации, членам ее уставного органа и третьим лицам с целью оказания содействия и получения информации, необходимой для процесса ликвидации. К необходимой информации, как правило, относятся, в частности, сведения об имуществе объединения, его деятельности, местонахождении документов объединения и проверка наличия недействительных или недействующих правовых актов», — ответила от имени юридической фирмы Вероника Сукова.