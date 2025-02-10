Украина должна отдать часть территории, чтобы прекратить войну, показал опрос в Чехии

Большинство чехов — 37% — предпочли бы, чтобы Украина уступила восточную часть своей территории России в обмен на мир и получила гарантии безопасности от западных стран, но не вступала в НАТО, свидетельствуют данные опроса.





Еще 17% респондентов также выступили бы за прекращение войны ценой уступки восточной Украины России, но с предоставлением Украине возможности вступить в НАТО. 29% опрошенных выступают за то, чтобы Украина вернула себе всю свою территорию, которая сейчас частично оккупирована Россией. С другой стороны, только 8% чехов хотели бы полной капитуляции Украины.





Почти три четверти населения считают, что Чехия должна стремиться к скорейшему прекращению конфликта, даже если это может означать, что за Россией останется часть украинской территории. 28% респондентов выступают за поддержку украинцев в возвращении утраченных территорий, даже если это может привести к затягиванию войны. Число сторонников быстрого прекращения боевых действий ценой территориальных потерь несколько увеличивается: 64% чехов выступают за такое решение в июне 2023 года.





По мнению 47% чехов, объем военной помощи, которую Чехия оказывает оккупированной Украине, слишком велик. Около трети считают помощь адекватной и только 4% — недостаточной. Оставшиеся 15% не могут судить об уровне помощи.





С июня прошлого года доля тех, кто оценивает военную помощь как слишком большую, выросла на 4 процентных пункта. «Важно помнить, что речь идет только о военной помощи. Из других опросов мы знаем, что чешская общественность гораздо более благосклонно относится к другим формам помощи Украине, особенно к гуманитарной и помощи в восстановлении», — говорит аналитик STEM Йиржи Таборски.





По оценкам ООН, после вторжения России Украину покинули около 7 миллионов человек, в основном в Германию и Польшу. Сотни тысяч из них направились в Чехию: по состоянию на начало февраля этого года Министерство внутренних дел зарегистрировало более 395 000 беженцев из Украины с так называемой временной защитой.





Согласно опросу, мнение о том, что Чехия должна продолжать разрешать украинским беженцам оставаться в стране, преобладает. С этим согласны 54%. Однако только 34% респондентов считают, что эти беженцы являются благом для Чехии, в то время как почти половина чехов рассматривает их скорее как угрозу. Однако доля критических мнений постепенно снижается, и в сентябре 2023 года 57% чехов считали беженцев угрозой, а 26% — благом.





Половина участников опроса считает успешной интеграцию беженцев из Украины на рынке труда. Что касается освоения чешского языка и адаптации к местным обычаям, то менее 40% респондентов уже оценивают интеграцию как успешную.





Опрос проводился агентством STEM с 16 по 25 января. В опросе приняли участие 1 034 жителя Чехии старше 18 лет.