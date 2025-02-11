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Афганец на автомобиле намеренно въехал в толпу демонстрантов в Мюнхене, 28 раненых и один погибший

Новости 420on
13 февраля 2025
11:40
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В четверг утром в Мюнхене автомобиль, управляемый 24-летним афганским просителем убежища, врезался в группу людей. По предварительным данным, на месте происшествия погибла одна женщина и пострадали как минимум 20 человек, включая детей. Водитель намеренно въехал в толпу, сообщает телеканал BR24.
Инцидент произошел во время демонстрации влиятельного центрального профсоюза Verdi. В протестующих врезался автомобиль Mini Cooper. Пострадавшие лежат на улице, другие люди сидят на улице, плачут и трясутся, рассказывают очевидцы.
Полиция в социальной сети X сообщает, что в районе улиц Дахауэрштрассе и Зайдльштрассе в Мюнхене проводится масштабная операция.

Сайт Merkur со ссылкой на мэра Мюнхена сообщил, что среди пострадавших также есть дети. Пока неясно, сколько их было в общей сложности. 

Афганец въехал в толпу намеренно. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что он был известен полиции по преступлениям, связанным с наркотиками и кражами.

Он совершил нападение, обогнав полицейскую машину, сопровождавшую акцию протеста профсоюзов, разогнался и врезался в людей сзади.

«Шеф полиции только что сообщил мне, что автомобиль врезался в группу людей и, к сожалению, многие пострадали, в том числе дети. Я глубоко потрясен. Мои мысли — с пострадавшими. Полиция арестовала водителя автомобиля, точная информация о происшествии на данный момент неясна», — сказал Дитер Райтер, мэр Мюнхена.

«Водитель специально въехал в толпу», — рассказал один из очевидцев телеканалу BR24. Сотрудники полиции задержали водителя. «Он был задержан на месте происшествия и больше не представляет опасности», — заявили в полиции Мюнхена. Свидетели говорят, что за рулем автомобиля был молодой человек.
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