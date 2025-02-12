Вырывают волосы, кусают себя. 70 000 подростков в Чехии причиняют себе боль

У моей дочери были проблемы с самоповреждением и мыслями о самоубийстве, рассказала Маркета Лукавска. Она рассматривает эти проблемы в контексте пандемии ковида и ограничительных мер. «Они разлучили детей друг с другом и вмешались в их жизнь. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы вас заперли дома на целый год?» — сказала она, добавив, что взрослые еще как-то выживают, но ребенок с этим не справится.





Когда интенсивность самоповреждений возросла и дочь начала говорить о самоубийстве, родители решили обратиться за помощью в психиатрическую клинику. «Она периодически причиняла себе боль, но больше не резала себя. Теперь она точно знает, как работать с собой», — рассказывает Маркета Лукавска.





Уникальный опрос чешской молодежи в возрасте от 11 до 16 лет, проведенный исследовательской группой с кафедры психологии философского факультета Университета Палацкого, показал, что эта проблема не является чем-то из ряда вон выходящим. По оценкам, более 70 000 подростков могут иметь проблему: более 13 000 мальчиков и более 61 000 девочек.





«Это большая проблема, и ее нужно решать», — говорит руководитель исследовательской группы, психолог Мартин Долейш. Стали известны предварительные результаты исследования, и они вызывают тревогу. В исследовании приняли участие 1 975 подростков. Сбор данных проходил с февраля по июнь прошлого года.





Данные, которые исследователи собирали лично в начальных и средних школах по всей Чехии в течение прошлого года, показывают, что около 16% подростков наносят себе увечья на таком уровне и с такой частотой, что это заставляет говорить о рискованном поведении.





Эта цифра также скорректирована с учетом подростков, которые только экспериментировали с самоповреждением. «До 40% детей в популяции хотя бы раз пробовали это делать, так или иначе, из интереса», — добавляет исследователь Денис Веселый. Таким образом, феномен может быть применен к более широкому кругу подростков, которые, однако, не продолжают рискованное поведение.





«16% подростков, на мой взгляд, уже нуждаются в какой-то профессиональной помощи, вмешательстве или индивидуальном консультировании», — говорит Мартин Долейш. Чешская молодежь копирует тенденцию к самоповреждению, отмеченную зарубежными исследователями или данными Всемирной организации здравоохранения.





Реальность, по его словам, может быть еще хуже. Исследователи работают с подростками, у которых есть согласие их законных опекунов. Таким образом, говорит Долейш, в ходе исследования не удается выявить наиболее подверженных риску, или же в ответах играет роль страх перед конфиденциальностью.





Даже вопросы, на которые положительно ответила лишь очень малая часть подростков, в реальности актуальны для большой группы детей.





Мнение экспертов





Опрошенные исследователи и практики сходятся во мнении, что Чехия переживает волну роста феномена молодежного самоповреждения. Эта проблема возникла еще на рубеже тысячелетий в связи со стилями эмо и готика, но тогда, согласно полученным данным, она еще не была широко распространенным явлением.





Телефон доверия подтверждает эту тенденцию. За последний год они зарегистрировали 4 725 звонков, основной темой которых было самоповреждение. В 2022 году таких звонов было 2 607, и даже эта цифра несколько лет назад представлялась очень тревожной.





«Иногда это острое желание причинить себе боль, и подростки звонят, желая получить помощь, чтобы не делать этого. На каком-то уровне они понимают, что это может вызвать облегчение, но облегчение не проходит бесследно. Затем приходят другие, очень неприятные чувства, которые того не стоят, и они ищут другой способ справиться с ними», — объясняет причины обращения подростков психолог Павла Чипкова, специализирующаяся на кризисном вмешательстве.





«У многих подростков высокий уровень саморефлексии, они смотрят на мир сложным взглядом и часто не выплескивают неприятные чувства наружу, а обращают их внутрь», — объясняет Павла Чипкова.





Она считает хорошим результатом, когда молодые люди учатся не обращать эмоции против себя, а выпускать их наружу.





Зора Душкова подчеркивает, что они работают над тем, чтобы родители не воспринимали самоповреждение как «слабость» подростков или как злой умысел.





«Нужно, чтобы они понимали, что это сигнал о том, что им нужно, чтобы все было по-другому, что им нужна более добрая и поддерживающая среда», — говорит директор Детского кризисного центра.





Подростковый возраст как фактор риска





Директор Детского кризисного центра говорит, какие дети находятся вне опасности. «Счастливому ребенку не нужно заниматься самоповреждением, это элементарно», — говорит Зора Душкова. Она рассказывает, как в центре случается, что несовершеннолетних приводят родители, которые говорят, что у них проблемный ребенок. «Но это проблема семьи. Часто в поисках решения нам нужны родители», — объясняет она.

Павла Чипкова отмечает, что трудно найти один главный спусковой крючок.





«Существует множество факторов, начиная от склонностей личности, семейного окружения и заканчивая тем, как молодые люди оценивают себя», — объясняет она.





Однако чешское исследование показывает, что риск значительно возрастает в возрасте 13 лет. «Зарубежные исследования часто показывают, что дети начинают вредить себе примерно в 13 лет. Это связано с периодом подросткового возраста, когда происходят изменения на эмоциональном, социальном и биологическом уровне. Если вы посмотрите на данные, то даже средний возраст начала большинства психических расстройств составляет около 14,5 лет. Это совсем не случайно», — говорит Чипкова.





Важно отметить, что самоповреждение — это то, что подростки перенимают друг у друга. Именно поэтому опрошенные эксперты говорят о том, как трудно говорить на эту тему так, чтобы это не выглядело нежелательной рекламой.





«В подростковом возрасте дети естественным образом отдаляются от своих родных семей и больше черпают из своего окружения. Исследования показывают, что самоповреждение часто перенимается от окружающих», — говорит Чипкова.





Исследователь Денис Веселы из Университета Палацкого рассказывает, что еще во время исследования он наткнулся на определенные горячие точки. Первое предположение — это коллективы с преобладанием девочек, их участницы проявляют большую склонность к самоповреждению.