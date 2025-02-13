Яйца, масло и мясо в Чехии подорожали

«Цены на продукты питания продолжали расти в годовом исчислении и увеличились почти на пять процентов по сравнению с январем прошлого года», — сказала Павла Шедива из Чешского статистического управления.



Хотя цены на сливочное масло в январе немного снизились по сравнению с рекордными декабрьскими показателями, пачка масла по-прежнему стоила в среднем 61 крону, тогда как годом ранее всего 44 кроны. Яйца по сравнению с прошлым годом подешевели примерно на одну крону за штуку.



В то время как фрукты подорожали на 7,4 % по сравнению с прошлым годом, овощи подешевели менее чем на 1 %.



Однако мясо, как свинина, так и говядина и курица, также подорожало на 10 процентов. Но, например, за котлеты из грудки индейки люди будут платить на 23 процента больше. Килограмм в среднем стоит более 220 чешских крон.



Аналитик Петр Гавел говорит, что хотя цены на многие основные продукты питания в этом году продолжают расти, рост цен не такой резкий, как в предыдущие годы.



Также можно найти товары, цены на которые в январе упали по сравнению с концом прошлого года, то есть месяц к месяцу. «Например, сливочное масло, которое в иных случаях дорожало год от года. Это объясняется, в частности, более высокой жирностью молока зимой и снижением потребительского спроса, поскольку сезон выпечки рождественских конфет уже прошел», — сказал Гавел.



По его словам, более высокие цены на фрукты, упомянутые в статистике, в основном связаны с энергетическими затратами на их хранение в зимний период, а для сыра или творога преобладающей причиной является предыдущий рост цен на молоко, который всегда отражается на них с задержкой.



Цены на мясо и яйца также растут, по словам Гавела, из-за ужесточения условий содержания животных, например, из-за отказа от клеточного содержания. Новые контракты между поставщиками, то есть производителями продуктов питания, и торговцами, которые обычно корректируются в начале года, также оказали влияние на январские цены.



По мнению экономистов, на шоколад повлияли рост цен на какао на мировых биржах, рост зарплат и постоянное повышение цен на энергоносители.



«Но опять же, цены на сахар или картофель упали более чем на 20 процентов в годовом исчислении. В настоящее время у нас большой избыток сахара», — отметил Томаш Майер, экономист Чешского сельскохозяйственного университета. Цены на хлеб и муку также немного снизились.



«Теперь цены на большинство овощей будут расти до апреля. Это связано с сезонностью, затем они снова начнут падать. В целом, цены на продукты питания в этом году немного вырастут, но, думаю, медленнее, чем в прошлом году. Я рассчитываю максимум на три процента, если не произойдет шока», — добавил Майер.



Цены на еду и напитки в ресторанах также не прекращают свой рост, подскочив в среднем еще на 5,2 процента по сравнению с январем прошлого года. Помимо продуктов питания, подорожали также сигареты и алкоголь, отчасти из-за регулярного повышения ставки акцизного налога.



Годовая базовая инфляция в Чехии замедлилась до 2,8 % с 3 % в декабре. Рост цен на воду, например, замедлился. После декабрьского повышения подешевели даже тепло и электричество. Арендная плата за квартиры, напротив, выросла на 6,6 процента.