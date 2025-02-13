Яйца, масло и мясо в Чехии подорожали
15 февраля 2025
11:00
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На рубеже года в Чехии снова подскочили цены на продукты питания. За масло, яйца и шоколад покупатели платили значительно больше, чем в январе прошлого года, а мясо и фрукты также подорожали. С другой стороны, цены на картофель и сахар снизились. Годовая базовая инфляция в стране немного снизилась и составила 2,8 процента.
«Цены на продукты питания продолжали расти в годовом исчислении и увеличились почти на пять процентов по сравнению с январем прошлого года», — сказала Павла Шедива из Чешского статистического управления.
Хотя цены на сливочное масло в январе немного снизились по сравнению с рекордными декабрьскими показателями, пачка масла по-прежнему стоила в среднем 61 крону, тогда как годом ранее всего 44 кроны. Яйца по сравнению с прошлым годом подешевели примерно на одну крону за штуку.
В то время как фрукты подорожали на 7,4 % по сравнению с прошлым годом, овощи подешевели менее чем на 1 %.
Однако мясо, как свинина, так и говядина и курица, также подорожало на 10 процентов. Но, например, за котлеты из грудки индейки люди будут платить на 23 процента больше. Килограмм в среднем стоит более 220 чешских крон.
Аналитик Петр Гавел говорит, что хотя цены на многие основные продукты питания в этом году продолжают расти, рост цен не такой резкий, как в предыдущие годы.
Также можно найти товары, цены на которые в январе упали по сравнению с концом прошлого года, то есть месяц к месяцу. «Например, сливочное масло, которое в иных случаях дорожало год от года. Это объясняется, в частности, более высокой жирностью молока зимой и снижением потребительского спроса, поскольку сезон выпечки рождественских конфет уже прошел», — сказал Гавел.
По его словам, более высокие цены на фрукты, упомянутые в статистике, в основном связаны с энергетическими затратами на их хранение в зимний период, а для сыра или творога преобладающей причиной является предыдущий рост цен на молоко, который всегда отражается на них с задержкой.
Цены на мясо и яйца также растут, по словам Гавела, из-за ужесточения условий содержания животных, например, из-за отказа от клеточного содержания. Новые контракты между поставщиками, то есть производителями продуктов питания, и торговцами, которые обычно корректируются в начале года, также оказали влияние на январские цены.
По мнению экономистов, на шоколад повлияли рост цен на какао на мировых биржах, рост зарплат и постоянное повышение цен на энергоносители.
«Но опять же, цены на сахар или картофель упали более чем на 20 процентов в годовом исчислении. В настоящее время у нас большой избыток сахара», — отметил Томаш Майер, экономист Чешского сельскохозяйственного университета. Цены на хлеб и муку также немного снизились.
«Теперь цены на большинство овощей будут расти до апреля. Это связано с сезонностью, затем они снова начнут падать. В целом, цены на продукты питания в этом году немного вырастут, но, думаю, медленнее, чем в прошлом году. Я рассчитываю максимум на три процента, если не произойдет шока», — добавил Майер.
Цены на еду и напитки в ресторанах также не прекращают свой рост, подскочив в среднем еще на 5,2 процента по сравнению с январем прошлого года. Помимо продуктов питания, подорожали также сигареты и алкоголь, отчасти из-за регулярного повышения ставки акцизного налога.
Годовая базовая инфляция в Чехии замедлилась до 2,8 % с 3 % в декабре. Рост цен на воду, например, замедлился. После декабрьского повышения подешевели даже тепло и электричество. Арендная плата за квартиры, напротив, выросла на 6,6 процента.
Хотя цены на сливочное масло в январе немного снизились по сравнению с рекордными декабрьскими показателями, пачка масла по-прежнему стоила в среднем 61 крону, тогда как годом ранее всего 44 кроны. Яйца по сравнению с прошлым годом подешевели примерно на одну крону за штуку.
В то время как фрукты подорожали на 7,4 % по сравнению с прошлым годом, овощи подешевели менее чем на 1 %.
Однако мясо, как свинина, так и говядина и курица, также подорожало на 10 процентов. Но, например, за котлеты из грудки индейки люди будут платить на 23 процента больше. Килограмм в среднем стоит более 220 чешских крон.
Аналитик Петр Гавел говорит, что хотя цены на многие основные продукты питания в этом году продолжают расти, рост цен не такой резкий, как в предыдущие годы.
Также можно найти товары, цены на которые в январе упали по сравнению с концом прошлого года, то есть месяц к месяцу. «Например, сливочное масло, которое в иных случаях дорожало год от года. Это объясняется, в частности, более высокой жирностью молока зимой и снижением потребительского спроса, поскольку сезон выпечки рождественских конфет уже прошел», — сказал Гавел.
По его словам, более высокие цены на фрукты, упомянутые в статистике, в основном связаны с энергетическими затратами на их хранение в зимний период, а для сыра или творога преобладающей причиной является предыдущий рост цен на молоко, который всегда отражается на них с задержкой.
Цены на мясо и яйца также растут, по словам Гавела, из-за ужесточения условий содержания животных, например, из-за отказа от клеточного содержания. Новые контракты между поставщиками, то есть производителями продуктов питания, и торговцами, которые обычно корректируются в начале года, также оказали влияние на январские цены.
По мнению экономистов, на шоколад повлияли рост цен на какао на мировых биржах, рост зарплат и постоянное повышение цен на энергоносители.
«Но опять же, цены на сахар или картофель упали более чем на 20 процентов в годовом исчислении. В настоящее время у нас большой избыток сахара», — отметил Томаш Майер, экономист Чешского сельскохозяйственного университета. Цены на хлеб и муку также немного снизились.
«Теперь цены на большинство овощей будут расти до апреля. Это связано с сезонностью, затем они снова начнут падать. В целом, цены на продукты питания в этом году немного вырастут, но, думаю, медленнее, чем в прошлом году. Я рассчитываю максимум на три процента, если не произойдет шока», — добавил Майер.
Цены на еду и напитки в ресторанах также не прекращают свой рост, подскочив в среднем еще на 5,2 процента по сравнению с январем прошлого года. Помимо продуктов питания, подорожали также сигареты и алкоголь, отчасти из-за регулярного повышения ставки акцизного налога.
Годовая базовая инфляция в Чехии замедлилась до 2,8 % с 3 % в декабре. Рост цен на воду, например, замедлился. После декабрьского повышения подешевели даже тепло и электричество. Арендная плата за квартиры, напротив, выросла на 6,6 процента.
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