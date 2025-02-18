В ближайшие дни Европу ожидает температурный шок, потеплеет до +20
19 февраля 2025
11:30
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В Германии, например, температура поднимется до 20 градусов тепла, что будет крайне тяжело не только для хронически больных людей, предупреждает Немецкая метеорологическая служба (DWD).
Морозы сохранятся и в среду, когда столбик термометра опустится до -15 градусов по Цельсию. В четверг резко потеплеет до +15 градусов, а в пятницу на западе Германии может быть даже до +18 градусов. Выходные принесут двузначные показатели по всей Германии с максимумами в +19 градусов или чуть ниже +20 градусов на юго-западе.
«Повышение температуры более чем на 30 градусов за несколько дней является экстремальным и создает нагрузку на организм», — говорит метеоролог Доминик Юнг с сайта wetter.net.
В Чехии весенней температуры придется ждать до выходных. В четверг метеорологи ожидают температуру около +5 градусов по Цельсию. «Теплый воздух, поступающий из Испании, все еще будет испытывать влияние высокого давления, которое все еще держится над нами. В четверг наступит потепление, но оно не будет таким резким, как в соседней Германии», — сказала метеоролог Дагмар Uонсова.
Ожидается, что весенние температуры появятся в выходные — 12 градусов в воскресенье, а затем на следующей неделе, когда во вторник ртуть на термометре должна подняться до 15 градусов по Цельсию. «В последние годы конец зимы переходит из крайности в крайность», — заключила Гонсова.
Помимо резкого повышения температуры, метеорологи предупреждают об ухудшении дисперсионных условий: предельные уровни загрязняющей пыли будут повышены. В Польше эти показатели уже выросли до угрожающих 200 микрограммов на кубический метр — в четыре раза выше европейского предела.
В Чехии неблагоприятные условия наблюдаются в Моравско-Силезском крае. Во вторник утром большинство измерительных станций в этом регионе превысили предельно допустимый уровень летучей пыли, который составляет 50 микрограммов на кубический метр.
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