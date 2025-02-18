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Женщина думала, что инвестировала, а вместо этого влезла в долги. Ей придется вернуть сотни тысяч

Новости и статьи
19 февраля 2025
12:00
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66-летняя женщина из Пржеровского региона дважды попалась на удочку мошенников. Она потеряла сотни тысяч крон, а остальные 820 000 были спасены банком, когда он отклонил ее заявку на кредит, который мошенники оформили от ее имени.
В конце прошлого года женщину привлекла реклама на Facebook, предлагавшая выгодные инвестиции. Ее прельстила перспектива получить прибыль, и она зарегистрировалась на сайте, где указала свой номер телефона и предоставила копию удостоверения личности.

«Со временем словачка, утверждавшая, что она финансовый консультант, связалась с ней по WhatsApp и посоветовала вложить деньги. В результате жертва взяла небанковский кредит на сумму 125 000 чешских крон, который впоследствии инвестировала», — сказала пресс-секретарь полиции Кристина Александра Хрбкова. Полиция не сообщила, в чем заключалась инвестиция.

Когда пожилая женщина захотела отозвать свои вложения, ей сообщили, что сначала нужно отправить еще денег. Женщина так и сделала, взяв еще один кредит на 40 000 чешских крон. Деньги так и не были выплачены.

Ранее пенсионерка установила на свой телефон приложение CoinMarketCap, но не отправляла туда никаких денег. Однако в феврале этого года с ней связались через WhatsApp, сообщив, что у нее там много денег и их нужно выводить меньшими суммами.

«Она ввела суммы по присланной ей ссылке, думая, что они будут добавлены на ее счет, но вместо этого они ушли с ее счета», — заявил представитель.

Впоследствии в своем банке пенсионерка узнала, что мошенники подали от ее имени заявку на кредит в размере 820 000 чешских крон, которая была отклонена. В общей сложности женщина потеряла «всего» 200 000 чешских крон.
мошенничество Чехия
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