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Условия для специального долгосрочного проживания смогут выполнить лишь немногие беженцы

Новости и статьи
19 февраля 2025
19:30
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Предложенные правительством условия специального долгосрочного проживания для беженцев из Украины сможет выполнить очень небольшая группа людей. По мнению правительства, большинство беженцев не смогут достичь предложенного годового дохода в размере не менее 440 000 крон до вычета налогов, при этом сумма будет увеличиваться на 110 000 крон за каждого дополнительного человека, зарегистрированного вместе с ними.
Беженцы из Украины, желающие осесть в Чехии, в этом году могут сменить временную защиту на специальное долгосрочное пребывание. Ее можно получить, если они прожили в Чехии не менее двух лет, не получали гуманитарных пособий с июля прошлого года и имеют вышеупомянутый годовой доход. Это следует из готовящегося постановления правительства о деталях регистрации для получения специального долгосрочного вида на жительство. С его помощью беженцы, как и другие иностранцы, смогут через пять лет подать заявление на получение постоянного вида на жительство.

Однако в нынешнем предложении условия настолько жесткие, что это коснется лишь очень небольшой группы людей.

По первоначальным оценкам Министерства внутренних дел, около 20 000 человек обратятся за этим изменением. «Смею предположить, что это будет еще меньшая группа людей. По сравнению с тем, сколько существует обладателей временной защиты, это действительно лишь небольшой сегмент».

Вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. По данным МВД, по состоянию на полночь воскресенья 396 700 беженцев имели временную защиту в Чехии. Из них 96 700 — дети и 17 600 — люди старше 65 лет. В трудоспособном возрасте находятся 171 000 женщин и 111 400 мужчин.

«Я надеюсь, что специальное долгосрочное пребывание, возможно, в следующем году, будет иметь другие правила и распространяться на более широкую группу людей. Потому что, например, даже сотрудники наших организаций — членов очень часто являются украинскими беженцами, и они, конечно, не дотягивают до этого совокупного годового дохода». Консорциум объединяет 22 организации.

Специальное долгосрочное проживание стало возможным благодаря поправке к закону Lex Ukrajina. Постановление о регистрации было подготовлено Министерством внутренних дел. В документах к постановлению говорится, что многие из новоприбывших нашли жилье, устроились на работу, оформили подтверждение дипломов и квалификаций, а также выучили чешский язык. Работодатели, неправительственные организации и учебные заведения обратились с просьбой об обустройстве их в Чехии. Согласно документам, около 15-20% экономически активных беженцев могут сменить временную защиту на специальное долгосрочное пребывание. Они по-прежнему будут иметь неограниченный доступ к рынку труда. Через пять лет они смогут подать заявление на получение постоянного вида на жительство.

Условием для получения специального долгосрочного вида на жительство является хорошее поведение. Беженец должен находиться в Чешской Республике как минимум с конца марта 2023 года. С июля прошлого года он не должен получать гуманитарные пособия. Необходимо, чтобы беженец был трудоустроен или занимался бизнесом в Чехии, платил налоги и сборы и не имел задолженностей по медицинскому страхованию. Как минимум, доход должен составлять 440 000 крон в год. На каждого дополнительного зарегистрированного вместе с ним человека эта сумма увеличивается на 110 000 крон. Дети должны посещать школу в Чешской Республике.

Беженцы могут выразить свою заинтересованность в специальном долгосрочном проживании в апреле, а затем зарегистрироваться с сентября до конца года. Власти будут получать данные из информационных систем.
украинцы беженцы Чехия
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