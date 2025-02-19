Обремененную долгами компанию переписали за 2 000 крон на пожилую женщину. Полиция не считает это мошенничеством

Теперь уже бывший владелец был обвинен кредиторами в мошенничестве, но полиция не обнаружила признаки уголовного преступления. От бизнеса MaxMedia Advertising Solutions пострадало несколько компаний из Праги, Брно, Либерца и Ческе-Будеевице.





«Мы также арендовали панели для клиентов MaxMedia. В течение нескольких лет проблем не было, если не считать того, что они платили нам через два-три месяца после выставления счетов. Но в середине 2021 года они перестали платить», — рассказал Петр Вострый, представитель одной из пострадавших компаний, добавив, что неоднократно требовал от владельца компании погасить задолженность.





«Он общался, просил потерпеть, говорил, что разрешит ситуацию, например, продаст свое имущество. Но вместо этого он передал компанию другому человеку. К началу 2022 года стало очевидно, что у компании множество кредиторов», — сказал он.





Поскольку возникло подозрение, что это была целенаправленная попытка мошенничества, некоторые из пострадавших компаний подали заявления о возбуждении уголовного дела. Спустя два года, в январе прошлого года, полиция положила это дело на полку.





«Мы были удивлены заявлением полиции. Для нас это был целенаправленное переоформление компании на человека, который не подозревал о последствиях. К сожалению, мы не знаем, что с этим делать«, — говорит другой пострадавший, Лукаш Радачовский. Его компания также арендовала рекламные площади у MaxMedia. Проблем с оплатой не было до июня 2021 года. «Иногда случались задержки на месяц. Но это случалось почти с каждым агентством», — отметил Радачовский.





По словам полицейских, факт умысла не оплачивать услуги не доказан. По всей видимости, предприниматель перестал управлять бизнесом, поэтому решил продать компанию. Однако выяснить, как управлялись финансы компании в этот период, не представляется возможным. Бухгалтерская отчетность была утеряна. Утверждается, что на место управляющего пришел новый директор. А поскольку счетов не было, преступники даже не смогли проверить, действительно ли компания стала неплатежеспособной из-за неплатежей клиентов. Или это была ложь.





Между тем финансовые потери большинства пострадавших компаний превышают сумму, которую им не заплатили по счетам. Им также пришлось заплатить налог на добавленную стоимость.





«Чтобы вернуть уплаченный НДС и списать задолженность за счет прибыли, мы были вынуждены собрать между собой 50 000 крон и выплатить их. Без признания должника неплатежеспособным ничего нельзя сделать с соответствующими статьями бухгалтерского учета. Взыскивать платежи через суд, то есть платежным поручением, а затем исполнением, не имело смысла, учитывая неплатежеспособность нового владельца компании. Таким образом, общий ущерб превышает сумму задолженности», — заявили кредиторы.





Подпись за две тысячи





Новая управляющая (ей 73 года) не имела никакого отношения ни к долгам, ни к управлению обремененной долгами компанией. Она заявила полиции, что у нее нет опыта управления коммерческими корпорациями и она никогда не занималась подобной деятельностью. Как следует из ее показаний, она стала участником этого дела после того, как в начале 2022 года знакомый спросил ее, не подпишет ли она доверенность. Она согласилась, не зная, что содержат документы. За это ей заплатили 2 000 крон. По ее словам, ни других денег, ни каких-либо документов, в том числе бухгалтерских, она не принимала. На основании доверенности, без личного участия, она за несколько недель «купила» несколько обществ с ограниченной ответственностью, в том числе MaxMedia. Также она поглотила компании HSJ work-agency, AE Port и Mall Revolution и стала управляющим директором Softboard.





Кредиторам не удалось добиться успеха даже после того, как они подали жалобу на решение полиции. Однако процедура банкротства компании продолжается, но уже в отношении нового «владельца» компании.





Из заявления арбитражного управляющего можно сделать вывод, что он также рассматривает юридические шаги, ведущие к аннулированию передачи компании от первоначального владельца к приобретателю, в связи с целесообразностью такого юридического акта. Таким образом, дело компании, оставшейся с долгами в несколько миллионов крон, еще может иметь судебное продолжение.