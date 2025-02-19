Глава МВД Чехии: полиция не может проконтролировать все. Главное — это школа и семья

«Полицейские быстро реагируют на нападения и не недооценивают уведомления о возможной опасности», — заявил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) после трагического случая, произошедшего в четверг в Градце-Кралове. Там 16-летний злоумышленник напал с ножом на двух продавщиц, обе скончались от полученных ранений. Полиция предъявила нападавшему обвинение в двойном убийстве, ему грозит 10 лет тюрьмы.





В то же время в четверг поступили новости из Пльзеня, где полиции удалоcь задержать 21-летнего студента, который планировал совершить убийство. По словам полицейских, число случаев, когда подростки совершают насильственные действия, растет.





«Нельзя полагать, что система уловит каждую мысль потенциального злоумышленника. Ключевая роль принадлежит семье и школьной среде, где есть возможность выявить радикализирующие тенденции», — отметил Ракушан.





– Что вы думаете о нападении в Градце-Кралове? Есть ли у вас предварительная информация о том, как произошло нападение и каковы были его мотивы?





– Это трагическое событие, которое, к сожалению, привело к гибели двух человек. Согласно первоначальной информации, нападавший вошел в магазин и напал на одну женщину с ножом, затем перешел в другую часть магазина и напал на вторую женщину. Мотивы нападения пока неизвестны, но нет никаких признаков, что это был террористический акт.





– В то же время сегодня пришли новости из Пльзеня, где полиции удалось вовремя задержать студента, который также планировал убийство. Стоит ли людям беспокоиться, что количество подобных нападений увеличится?





– Действительно, количество преступлений, совершенных детьми, растет, и полиция уже некоторое время назад предупреждала, что подробные отчеты о нападениях, внимание к преступникам и изучение мотивов приводят к подражанию такому поведению.





– Как полиция реагирует на растущее число нападений со стороны несовершеннолетних?





– Приоритетная ответственность лежит на семьях и школах. Полиция реагирует на такие ситуации только в случае поступления заявления. Из статистики мы видим, что полиция реагирует быстро и довольно часто, и что она не недооценивает эти сообщения.





На правительственном уровне мы разработали программу «Безопасное детство», которая направлена на снижение риска насилия в обществе и предотвращение насильственных действий. Эта программа, в которой участвуют министерства внутренних дел, образования, труда и социальных дел, а также Уполномоченный по правам человека, специально посвящена предотвращению и выявлению случаев насилия. Чешская Республика имеет значительный и давний долг в борьбе с насилием в близких отношениях и насилием в отношении детей.





– Как полиция пытается предотвратить подобные нападения?





– Большинство таких нападений совершается на почве личных отношений или под влиянием средств массовой информации. Полицейские активно анализируют информацию из социальных сетей, но, учитывая масштабы нападений и доступ к информации, нельзя полагать, что система уловит каждую мысль потенциального злоумышленника. Ключевая роль принадлежит семье и школьной среде, где можно выявить радикальные наклонности.





– Будете ли вы рассматривать возможность введения каких-либо мер безопасности? Будет ли усилена профилактика в связи с этими событиями?





– Министерство внутренних дел уже приняло ряд мер в ответ на трагическую стрельбу на факультете Карлова университета. Мы ужесточили законодательство об оружии, усилили профилактику и сосредоточились на системе защиты мягких мишеней. Проводятся постоянные тренинги для государственных и коммерческих структур, действует бесплатная консультационная линия, а полиция, например, располагает оцифрованной системой, где в базе данных имеется более тысячи объектов с планами для быстрого ориентирования и контактами ответственных лиц.