Защита от нападения с ножом: обороняйтесь чем угодно, выжить помогут агрессия и решительность

В Градце-Кралове 16-летний подросток зашел в магазин и ранил ножом двух продавщиц. В австрийском городе Виллах сириец зарезал 14-летнего мальчика и ранил других людей. В Германии афганец напал с ножом на детский сад, убив двухлетнего ребенка и мужчину. Именно эти случаи вызвали резонанс в обществе в последнее время.



«Число нападений с ножом растет по всей Европе. Во Франции, Германии, Бельгии и Англии происходят сотни нападений в день», — говорит Жауффре, который, помимо общественности, обучает приемам рукопашного боя военных и полицейских в ряде стран, в том числе в Чехии.



Некоторые из нападений могут быть террористическими, другие связаны с общей преступностью или семейными конфликтами. «Достать нож очень просто. Каждый хоть раз да держал его в руках. Это опасное оружие, и патроны к нему никогда не кончаются», — предупреждает преподаватель по самообороне.



Важна психика

Если жертва не может убежать или спрятаться от нападающего, ей следует ожидать, что придется дать отпор. «Когда в драке используется нож, всегда льется кровь», — предупреждает Властимил Питроха, преподаватель самообороны из Брно, с которым сотрудничает Жауффре и который приезжает в Брно для обучения людей.



«Психология играет большую роль. Вы должны признать, что вам будет больно. Нереально выйти невредимым из поединка с ножом.



Мы видели, как великие бойцы боевых искусств и спорта оказывались в коридоре после драки на улице», по его словам, у нападающего есть все шансы выжить, если он агрессивен и решителен.



«И техника даже не обязательно должна быть совершенной на 100%. Мы должны подготовить людей к агрессии, но агрессии позитивной. Надо противостоять своему воспитанию», — говорит эксперт, отмечая, что обычному человеку насилие не близко. «Но в опасной ситуации агрессия может спасти жизнь», — добавил он.



Используйте стул и бутылку

Когда на человека нападают и он сталкивается с ножом, ему следует использовать для самозащиты вещи, которые есть поблизости. Это может быть стул, бутылка, рюкзак и так далее.

Необходимо предотвратить движение руки, держащей нож, но в то же время быть осторожным и не бежать на нож, так сказать. «Необходимо сократить расстояние до минимума, что очень сложно. Потом, когда мы изучаем полученные травмы, обычно первыми оказываются руки».



Сам он рекомендует систему самообороны крав-мага, которая изначально возникла как набор приемов для Армии обороны Израиля. Но сейчас она широко распространена по всему миру, и ей обучают обычных людей.



«Это простые приемы, которые может освоить каждый», — говорит Питроха, который преподает самооборону мужчинам, женщинам, детям и инвалидам, а также проводит семинары в различных организациях и на предприятиях.