Чешская оборонная промышленность стремительно выросла

«Традиционные производители оружия, боеприпасов, тяжелой техники и радаров выросли. Но все большую долю занимают компании, которые производят беспилотники, предлагают решения по защите от них или средства радиоэлектронной борьбы. Этот сегмент растет и будет развиваться», — сказал Любомир Коварик, председатель секции оборонной промышленности Торговой палаты.





Чешские компании Primoco и Liaz уже несколько лет производят собственные дроны. В Колине построен завод по производству украинских беспилотников UAC. Системы защиты от дронов, которые могут нацеливаться на беспилотные аппараты и в конечном итоге выводить их из строя, разрабатываются пардубицкими компаниями Retia и Jisr Institute.





Согласно анализу компании Ernst & Young, в 2023 году чешские оружейники произвели товаров и услуг на сумму 75 миллиардов чешских крон. Две трети этой суммы пошли на экспорт, большая часть — в Украину. Туда чешские оружейники экспортировали оружия и оборудования на 20 миллиардов чешских крон.





Наибольшая доля по-прежнему приходится на производителей бронетехники и грузовиков, таких как Excalibur Army или Tatra.



Боеприпасы производит STV Group (крупный калибр для пистолетов) или Sellier & Bellot, традиционный производитель малокалиберных боеприпасов. В Угерском Броде уже давно производятся короткоствольное и длинноствольное оружие компании Colt CZ, которая имеет заводы в США и Украине. В Чешской Республике также процветают производители радаров. Например, компания Era, также из Пардубице, заняла прочное место в мире.





Согласно анализу, Министерство обороны инвестирует рекордные средства и подписало более 90% контрактов с чешскими производителями, но их доля в инвестированных средствах составляет всего 25%. Большинство контрактов заключено на поставку американских истребителей F-35 или шведских бронемашин CV90.





По словам президента Торговой палаты Зденека Зайичека, Чехия входит в число европейских стран, которые меньше всего инвестируют в разработку систем вооружений, и это должно измениться.





«Оборонная промышленность переживает ренессанс. Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке показывают, что если мы не будем инвестировать в оборону и развитие, то в будущем нас могут ждать неприятные сюрпризы», — сказал Зденек Зайичек, президент Торговой палаты.