ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Праге открылся традиционный парк аттракционов Matějská pouť

Новости 420on
22 февраля 2025
13:00
367
Парк аттракционов Matějská pouť начал работать на территории Пражского выставочного комплекса в Голешовицах и продлится до 21 апреля. Посетителей ожидает около сотни чешских и зарубежных аттракционов, самый дорогой из которых стоит 250 крон.
Главный вход будет с улицы У Выставиште. В будние дни вход будет бесплатным, а в выходные и праздничные дни 30 крон. Ярмарка будет открыта по будням со вторника по пятницу с 12:00 до 21:00, а по выходным и праздникам с 10:00 до 22:00.

Билеты можно приобрести в кассах у каждого входа: у главного входа со стороны улицы У Выставиште, затем со стороны улицы За Электрарну и со стороны парка Стромовка. Также их можно купить онлайн на Ticketportal. Как и в предыдущие годы, в понедельник 17 марта будет проведен детский день для детей с ограниченными возможностями или детей из детских домов и приютов.

По данным Национальной библиотеки, традиция Matějská pouť берет свое начало в 1595 году. Первоначально паломничество проходило в районе маленькой церкви на Ганспаульке, но территория была небольшой. Киоски и карусели переместились на территорию, где сегодня находятся университеты, а затем на территорию, где сейчас находится станция метро «Градчанская». Затем Матейска проводилась в разных местах Праги, а с 1963 года она была закреплена за Выставочным комплексом, который тогда назывался Парком культуры и отдыха имени Юлиуса Фучика.

парк аттракционов Прага
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
22 ФЕВРАЛЯ 2025
16
ОБЩЕСТВО
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕХИИ: НАША ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ ПРАВИЛЬНАЯ И НЕОБХОДИМАЯ, ОНА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
11:00
22 ФЕВРАЛЯ 2025
487
ПОЛИТИКА
МИНИСТРЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ГОВОРИТЬ О ЧЕШСКИХ ВОЙСКАХ В МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ В УКРАИНЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО
09:00
22 ФЕВРАЛЯ 2025
755
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ: ПОНЯТИЕ ДЕМОКРАТИИ В АМЕРИКЕ И ЕВРОПЕ НАЧИНАЕТ СУЩЕСТВЕННО РАЗЛИЧАТЬСЯ
22:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
1259
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПЕТР ПАВЕЛ ПОГОВОРИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С ЗЕЛЕНСКИМ
19:30
21 ФЕВРАЛЯ 2025
1488
ПОЛИТИКА
ТРАМП ОЗАДАЧИЛ ДАЖЕ ЧЕШСКИХ СТОРОННИКОВ. РОССИЯ — АГРЕССОР, ВСЕГДА ИМ БЫЛА И ВСЕГДА БУДЕТ, СЧИТАЕТ ВОНДРАЧЕК ИЗ ANO
18:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
1207
ЭКОНОМИКА
КОНЕЦ ДИКИМ ПРОЦЕНТАМ. ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ ОГРАНИЧИТЬ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ
16:30
21 ФЕВРАЛЯ 2025
1003
ПОЛИТИКА
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЙ МИРНЫЙ ПЛАН: 30 000 ЕВРОПЕЙСКИХ ВОЕННЫХ В УКРАИНЕ
15:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
2885
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: РОССИЯ ОБЪЯВИТ О ПОБЕДЕ НАД УКРАИНОЙ И НАТО В ПОНЕДЕЛЬНИК, УТВЕРЖДАЕТ УКРАИНСКАЯ РАЗВЕДКА
14:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
14638
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИКИ В ЧЕХИИ ВКЛАДЫВАЛИ В БАНКОМАТЫ ФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫ, А ЗАТЕМ СНИМАЛИ ДЕНЬГИ СО СЧЕТА
12:40
21 ФЕВРАЛЯ 2025
2075
ОБЩЕСТВО
ВОПЛОТИЛ СВОИ ФАНТАЗИИ В ЖИЗНЬ — ПОЛИЦИЯ РАССКАЗАЛА О МОТИВАХ 16-ПОДРОСТКА, КОТОРЫЙ УБИЛ ДВУХ ЖЕНЩИН НОЖОМ
11:30
21 ФЕВРАЛЯ 2025
853
ОБЩЕСТВО
ГЛАВА МВД ЧЕХИИ: ПОЛИЦИЯ НЕ МОЖЕТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕ. ГЛАВНОЕ — ЭТО ШКОЛА И СЕМЬЯ
10:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
757
ПОЛИТИКА
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСТРЕЧИ ТРАМПА С ПУТИНЫМ ЕЩЕ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ, ЗАЯВИЛ РУБИО
08:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
540
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ЧЕХИИ: ЧИСЛО ДЕТЕЙ, СОВЕРШИВШИХ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВЫРОСЛО НА 25% ЗА ДВА ГОДА
22:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1647
ОБЩЕСТВО
ОБРЕМЕНЕННУЮ ДОЛГАМИ КОМПАНИЮ ПЕРЕПИСАЛИ ЗА 2 000 КРОН НА ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ. ПОЛИЦИЯ НЕ СЧИТАЕТ ЭТО МОШЕННИЧЕСТВОМ
19:30
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1975
ПОЛИТИКА
РОССИЯ ВЫИГРАЕТ ВОЙНУ, И ВСЕ УМРУТ, КРИЧАЛ БЕЗУМЕЦ С НОЖОМ В ПРАЖСКОМ МЕТРО