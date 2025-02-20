В Праге открылся традиционный парк аттракционов Matějská pouť
22 февраля 2025
13:00
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Парк аттракционов Matějská pouť начал работать на территории Пражского выставочного комплекса в Голешовицах и продлится до 21 апреля. Посетителей ожидает около сотни чешских и зарубежных аттракционов, самый дорогой из которых стоит 250 крон.
Главный вход будет с улицы У Выставиште. В будние дни вход будет бесплатным, а в выходные и праздничные дни 30 крон. Ярмарка будет открыта по будням со вторника по пятницу с 12:00 до 21:00, а по выходным и праздникам с 10:00 до 22:00.
Билеты можно приобрести в кассах у каждого входа: у главного входа со стороны улицы У Выставиште, затем со стороны улицы За Электрарну и со стороны парка Стромовка. Также их можно купить онлайн на Ticketportal. Как и в предыдущие годы, в понедельник 17 марта будет проведен детский день для детей с ограниченными возможностями или детей из детских домов и приютов.
Билеты можно приобрести в кассах у каждого входа: у главного входа со стороны улицы У Выставиште, затем со стороны улицы За Электрарну и со стороны парка Стромовка. Также их можно купить онлайн на Ticketportal. Как и в предыдущие годы, в понедельник 17 марта будет проведен детский день для детей с ограниченными возможностями или детей из детских домов и приютов.
По данным Национальной библиотеки, традиция Matějská pouť берет свое начало в 1595 году. Первоначально паломничество проходило в районе маленькой церкви на Ганспаульке, но территория была небольшой. Киоски и карусели переместились на территорию, где сегодня находятся университеты, а затем на территорию, где сейчас находится станция метро «Градчанская». Затем Матейска проводилась в разных местах Праги, а с 1963 года она была закреплена за Выставочным комплексом, который тогда назывался Парком культуры и отдыха имени Юлиуса Фучика.
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