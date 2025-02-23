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Фермеры планируют провести акции протеста в четверг на тракторах

Новости и статьи
24 февраля 2025
19:30
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В четверг, 27 февраля, в Чехии пройдут акции протеста фермеров, которые планируют выйти на дороги и улицы с тяжелой техникой по всей стране. Они присоединятся к общеевропейской акции протеста, чтобы выразить свое недовольство импортом продовольствия из-за пределов ЕС, заявили в понедельник Чешская сельскохозяйственная палата и Аграрная палата Чешской Республики.
Фермеры особенно обеспокоены торговым соглашением между ЕС и южноамериканскими странами МЕРКОСУР и беспошлинным импортом из Украины, поскольку в этих странах фермеры не обязаны соблюдать такие же строгие стандарты, как в ЕС, и могут предлагать свою продукцию по более низким ценам. Они призывают правительство Петра Фиалы (ODS) содействовать созданию справедливых условий на европейском рынке.

Среди требований фермеров — отмена торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР, заключение нового соглашения между ЕС и Украиной, обеспечение максимальной защиты рынка со стороны ЕС и обеспечение равных условий для бизнеса на европейском рынке.

Соглашение с южноамериканскими странами воспринимается Аграрной палатой как лицемерное. «Европейские производители и селекционеры должны соответствовать гораздо более строгим стандартам, чем в других странах мира. В то же время мы хотим допустить на европейский рынок товары из Южной Америки, которые не соответствуют этим стандартам», — говорит президент палаты Ян Долежал. Кроме того, фермеры не поддерживают импорт дешевого зерна и масличных культур из Украины, что приведет к снижению цен на фермах.

Фермеры также призывают к сокращению бюрократии и хотят поддержать европейскую инициативу «Остановить поддельные продукты», цель которой — четко указывать происхождение всех продуктов питания на европейском рынке. Сокращение бюрократических проволочек стало одним из ключевых моментов встречи представителей фермеров с премьер-министром Фиалой.

«Внутреннее производство теряет свои позиции из-за неадекватной бюрократии и недостаточной поддержки со стороны государства, что приводит к снижению самодостаточности и росту зависимости от импорта», — заявляет Аграрная палата Чешской Республики. 
Сельское хозяйство ЧР протест Чехия
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