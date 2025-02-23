Уволен директор пражской больницы Мотол Милослав Людвик, 16 человек обвиняются в коррупции

«Учитывая серьезность обвинений, выдвинутых против директора больницы Мотол, министр здравоохранения уволил Милослава Людвика с этой должности», — заявил Ян Ржежабек, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения. Примерно через два часа он добавил, что сотрудники министерства успели вручить решение по апелляции лично Людвику, поэтому оно является действительным.



В настоящее время больницу возглавляет заместитель директора по лечебной и профилактической работе Люция Валентова-Бартакова, которая является вторым по статусу заместителем после Будинского.



Сотрудники полиции Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) с 24 февраля проводят обыски в больнице и 45 других местах под надзором Европейской прокуратуры (EPPO), которая расследует преступления в государствах — членах ЕС, связанные с нанесением ущерба финансовым интересам Европейского союза. Всего было арестовано 22 человека.



Обвиняемые будут привлечены к ответственности за взяточничество, мошенничество с субсидиями, нанесение ущерба финансовым интересам ЕС и отмывание денег. Юридическая квалификация каждого обвиняемого различна. Об этом говорится в пресс-релизах EPPO и NCOZ, причем оба учреждения описывают данный случай как серьезный коррупционный случай. По данным следователей, обвиняемые систематически злоупотребляли процедурами, связанными с заключением государственных контрактов с больницами. Главным подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.



Больница получила европейскую субсидию в размере почти 1,5 миллиарда крон на реконструкцию здания больницы Мотол, в котором располагается отделение для взрослых пациентов. Субсидии должны были пойти на снижение энергоэффективности здания, замену более 8 000 окон и ремонт облицовки здания 1996 года. Больница завершила контракт в октябре 2024 года.



По данным СМИ, среди обвиняемых также оказался директор по продажам компании Geosan Иван Гавел. Строительная компания Geosan Group принадлежит предпринимателям Людеку Костка и Михалу Корецкому. В 2023 году чистый оборот компании составил шесть миллиардов крон, а прибыль после уплаты налогов достигла 101 миллиона крон.



«После предварительной договоренности с Милославом Людвиком Павел Будинский сообщил Ивану Гавелу о взятке в размере 8 миллионов крон, из которых 5 миллионов предназначались Милославу Людвику, а 3 миллиона — ему самому, на что Иван Гавел согласился», — говорится в полицейских документах, сообщает Odkryto.



По данным сервера Seznam Zprávy, расследование также связано с другим контрактом на строительство онкологического центра стоимостью 4,5 миллиарда, из которых 3,7 миллиарда были профинансированы из европейских фондов. По данным Deník N, полиция также вмешалась в деятельность оломоуцкой компании Gemo, которая участвует в его строительстве. Строительство здания планируется завершить в марте этого года, от этого также зависит возмещение средств по другим проектам, финансируемым из Национального плана реконструкции.



Полиция также расследует деятельность других компаний, заключивших контракты с Motol, например, на услуги прачечной, клининговые услуги, покраску, лакировку или работы по отоплению. Сообщается, что среди задержанных находится исполнительный директор компании Pragoperun Франтишек Ванек.