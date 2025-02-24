Чешские СМИ: Трамп начнет продавать ПМЖ в США. Даже российским олигархам

«В страну приедут богатые люди, которые купят эту карту. Они будут богатыми, они будут успешными, они будут тратить много денег, платить много налогов и нанимать много людей», — сказал Трамп, как сообщает AFP.



На вопрос о том, могут ли российские олигархи также участвовать в программе, Трамп ответил утвердительно. «Да, возможно. Я знаю нескольких российских олигархов, они очень хорошие люди», — цитирует его CNN.



После вторжения России в Украину США, как и Европа, запретили въезд в страну ряду олигархов, связанных с режимом лидера Владимира Путина.



Иммиграционная политика была одним из главных вопросов предвыборной кампании Трампа, и после вступления в должность в январе он сразу же начал преследовать мигрантов, находящихся в стране нелегально.



Теперь администрация Трампа решила ограничить систему грин-карт, которая позволяет различным группам людей получать постоянное место жительства в США. Министр торговли Говард Лютник объявил, что США прекратят программу, известную как EB — 5, которая позволяла людям, инвестирующим в США, получить грин-карту.



По словам Лютника, эта программа часто становилась объектом мошенничества, и люди получали по ней карты слишком дешево. На смену ей придут вышеупомянутые золотые карты.



«Конечно, они должны будут пройти проверку, — сказал Лутник, — чтобы мы убедились, что они являются прекрасными гражданами мирового класса».