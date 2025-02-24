Чешские СМИ: Трамп начнет продавать ПМЖ в США. Даже российским олигархам
26 февраля 2025
15:00
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Трамп хочет начать продажу «золотых карт Трампа», которые позволят их обладателю постоянно проживать в США за 5 миллионов долларов. Об этом сообщает местный телеканал CNN, по данным которого Трамп заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме в ночь на среду.
«В страну приедут богатые люди, которые купят эту карту. Они будут богатыми, они будут успешными, они будут тратить много денег, платить много налогов и нанимать много людей», — сказал Трамп, как сообщает AFP.
На вопрос о том, могут ли российские олигархи также участвовать в программе, Трамп ответил утвердительно. «Да, возможно. Я знаю нескольких российских олигархов, они очень хорошие люди», — цитирует его CNN.
После вторжения России в Украину США, как и Европа, запретили въезд в страну ряду олигархов, связанных с режимом лидера Владимира Путина.
Иммиграционная политика была одним из главных вопросов предвыборной кампании Трампа, и после вступления в должность в январе он сразу же начал преследовать мигрантов, находящихся в стране нелегально.
Теперь администрация Трампа решила ограничить систему грин-карт, которая позволяет различным группам людей получать постоянное место жительства в США. Министр торговли Говард Лютник объявил, что США прекратят программу, известную как EB — 5, которая позволяла людям, инвестирующим в США, получить грин-карту.
По словам Лютника, эта программа часто становилась объектом мошенничества, и люди получали по ней карты слишком дешево. На смену ей придут вышеупомянутые золотые карты.
«Конечно, они должны будут пройти проверку, — сказал Лутник, — чтобы мы убедились, что они являются прекрасными гражданами мирового класса».
На вопрос о том, могут ли российские олигархи также участвовать в программе, Трамп ответил утвердительно. «Да, возможно. Я знаю нескольких российских олигархов, они очень хорошие люди», — цитирует его CNN.
После вторжения России в Украину США, как и Европа, запретили въезд в страну ряду олигархов, связанных с режимом лидера Владимира Путина.
Иммиграционная политика была одним из главных вопросов предвыборной кампании Трампа, и после вступления в должность в январе он сразу же начал преследовать мигрантов, находящихся в стране нелегально.
Теперь администрация Трампа решила ограничить систему грин-карт, которая позволяет различным группам людей получать постоянное место жительства в США. Министр торговли Говард Лютник объявил, что США прекратят программу, известную как EB — 5, которая позволяла людям, инвестирующим в США, получить грин-карту.
По словам Лютника, эта программа часто становилась объектом мошенничества, и люди получали по ней карты слишком дешево. На смену ей придут вышеупомянутые золотые карты.
«Конечно, они должны будут пройти проверку, — сказал Лутник, — чтобы мы убедились, что они являются прекрасными гражданами мирового класса».
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