ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чешские СМИ: Трамп начнет продавать ПМЖ в США. Даже российским олигархам

Новости и статьи
26 февраля 2025
15:00
365
Трамп хочет начать продажу «золотых карт Трампа», которые позволят их обладателю постоянно проживать в США за 5 миллионов долларов. Об этом сообщает местный телеканал CNN, по данным которого Трамп заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме в ночь на среду.
«В страну приедут богатые люди, которые купят эту карту. Они будут богатыми, они будут успешными, они будут тратить много денег, платить много налогов и нанимать много людей», — сказал Трамп, как сообщает AFP.

На вопрос о том, могут ли российские олигархи также участвовать в программе, Трамп ответил утвердительно. «Да, возможно. Я знаю нескольких российских олигархов, они очень хорошие люди», — цитирует его CNN.

После вторжения России в Украину США, как и Европа, запретили въезд в страну ряду олигархов, связанных с режимом лидера Владимира Путина.

Иммиграционная политика была одним из главных вопросов предвыборной кампании Трампа, и после вступления в должность в январе он сразу же начал преследовать мигрантов, находящихся в стране нелегально.

Теперь администрация Трампа решила ограничить систему грин-карт, которая позволяет различным группам людей получать постоянное место жительства в США. Министр торговли Говард Лютник объявил, что США прекратят программу, известную как EB — 5, которая позволяла людям, инвестирующим в США, получить грин-карту.

По словам Лютника, эта программа часто становилась объектом мошенничества, и люди получали по ней карты слишком дешево. На смену ей придут вышеупомянутые золотые карты.

«Конечно, они должны будут пройти проверку, — сказал Лутник, — чтобы мы убедились, что они являются прекрасными гражданами мирового класса».
США гражданство
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
257
ЭКОНОМИКА
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ В ЯНВАРЕ УПАЛО НА 14 ПРОЦЕНТОВ В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ
13:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
414
ЭКОНОМИКА
АРБИТРАЖ: «ГАЗПРОМ» ДОЛЖЕН ВЫПЛАТИТЬ ЧЕШСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ČEZ БОЛЕЕ 40 МЛН ЕВРО
10:05
26 ФЕВРАЛЯ 2025
911
ОБЩЕСТВО
КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАПЛАТИТЬ СВОЮ ДОЛЮ, ДАЖЕ ДИРЕКТОР КАФЕ. КАК ДАВАЛИ И БРАЛИ ВЗЯТКИ В МОТОЛЕ
08:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
678
ОБЩЕСТВО
ПОДРЯДЧИК ПРЕДЛАГАЛ ВЗЯТКУ В ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ. ДИРЕКТОР БОЛЬНИЦЫ «МОТОЛ» МИЛОСЛАВ ЛЮДВИК НАСТАИВАЛ НА ДЕСЯТИ, УТВЕРЖДАЕТ ПОЛИЦИЯ
22:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
1446
ЭКОНОМИКА
ПУСТЫЕ ХРАНИЛИЩА И ВЫСОКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПЕРЕВЕРНУЛИ ГАЗОВЫЙ РЫНОК С НОГ НА ГОЛОВУ
20:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
678
ПОЛИТИКА
ЧЕХИ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНСКОМУ, А СЛОВАКИ — ПУТИНУ
19:30
25 ФЕВРАЛЯ 2025
1080
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦАМ, ВЫМАНИВШИМ МИЛЛИОН У ОСТРАВСКОГО БЮРО ТРУДА, ДАЛИ УСЛОВНЫЕ СРОКИ
15:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
1304
ПОЛИТИКА
ПРОТЕСТ В ПРАГЕ. СИНЕ-ЖЕЛТЫЙ ДЫМ ОКУТАЛ РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
14:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
1282
ПОЛИТИКА
«ЭТО БУДЕТ НЕУДОБНО». ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ФИАЛА ВЫСТУПИЛ С НЕОБЫЧНОЙ РЕЧЬЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ СИТУАЦИИ
13:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
964
ПОЛИТИКА
УКРАИНА ДОЛЖНА ВЕРНУТЬ СЛОВАКИИ 3,5 МИЛЛИАРДА ЕВРО, СЧИТАЕТ ГЛАВА ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ SNS АНДРЕЙ ДАНКО
10:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
1065
ПОЛИТИКА
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ О МИРЕ В УКРАИНЕ БЕЗ УПОМИНАНИЯ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ
09:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
1616
ОБЩЕСТВО
АГРЕССИЯ НА ДОРОГАХ РАСТЕТ. НОВИНКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ КИБЕРБУЛЛИНГ
09:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
1041
ПОЛИТИКА
МАКРОН: ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ
08:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
862
ЭКОНОМИКА
ГРУППА PPF ПРИОБРЕТАЕТ HILTON PRAGUE — КРУПНЕЙШИЙ ОТЕЛЬ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
22:00
24 ФЕВРАЛЯ 2025
688
ОБЩЕСТВО
ФУНИКУЛЕР НА ПЕТРШИН ОТРЕМОНТИРУЮТ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, ВАГОНЫ ПЕРЕМЕСТЯТ В МУЗЕИ