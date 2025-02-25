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Грузин сел за руль пьяным, предъявил патрульным поддельное удостоверение и был выдворен из страны

Новости и статьи
26 февраля 2025
16:30
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45-летний грузин должен покинуть Чехию. Он не может возвращаться в течение следующих четырех лет. По словам следователей из Карловых Вар, он сел за руль пьяным, имел только поддельные документы и просрочил пребывание в стране на 188 дней.
Полицейские остановили иностранца вскоре после полудня в прошлый четверг. Пресс-секретарь полиции Якуб Копржива сообщил о случившемся. Это была обычная проверка на дороге: «Наши коллеги обнаружили, что у автомобиля не было действительного регистрационного номера».

Речь идет о гражданине Грузии, который работал в западной Чехии. Он предъявил патрульным поддельные водительские права, а также удостоверение личности. На место происшествия прибыли другие эксперты, которые подтвердили, что это действительно фальшивые документы.

Впоследствии патрульные выяснили, что у иностранца вообще не было водительского удостоверения. Алкотест показал, что он был пьян — 0,7 промилле. 

«Мы сопроводили этого человека в отдел по делам иностранцев в Соколове, где наши коллеги разобрались с ним по поводу поддельных документов», — сообщил Копржива.

Выяснилось также, что мужчина просрочил свой законный срок пребывания в Чехии на 188 дней. В субботу суд принял решение выслать его из страны на четыре года. Он должен покинуть страну в течение двух недель.
Чехия Грузия полиция
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