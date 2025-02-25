Грузин сел за руль пьяным, предъявил патрульным поддельное удостоверение и был выдворен из страны

Полицейские остановили иностранца вскоре после полудня в прошлый четверг. Пресс-секретарь полиции Якуб Копржива сообщил о случившемся. Это была обычная проверка на дороге: «Наши коллеги обнаружили, что у автомобиля не было действительного регистрационного номера».



Речь идет о гражданине Грузии, который работал в западной Чехии. Он предъявил патрульным поддельные водительские права, а также удостоверение личности. На место происшествия прибыли другие эксперты, которые подтвердили, что это действительно фальшивые документы.



Впоследствии патрульные выяснили, что у иностранца вообще не было водительского удостоверения. Алкотест показал, что он был пьян — 0,7 промилле.



«Мы сопроводили этого человека в отдел по делам иностранцев в Соколове, где наши коллеги разобрались с ним по поводу поддельных документов», — сообщил Копржива.



Выяснилось также, что мужчина просрочил свой законный срок пребывания в Чехии на 188 дней. В субботу суд принял решение выслать его из страны на четыре года. Он должен покинуть страну в течение двух недель.