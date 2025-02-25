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Иностранец оседлал пльзеньского «верблюда» и отделался штрафом

Новости и статьи
26 февраля 2025
21:00
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Молодой иностранец в центре Пльзеня устроил хулиганскую выходку. В субботу вечером он с помощью группы сверстников забрался на четырехметровый позолоченный фонтан, символизирующий верблюда с герба города на площади Республики. Он привлек внимание не только своих друзей, но и патруля полицейских, который проходил мимо.
«Группа молодых людей решила довольно своеобразно развлечься: они попытались забраться на скульптуру, изображающую верблюда. Одному мужчине это удалось, он раскачался и подтянулся, а затем, рискуя, перебрался через всю ее длину», — рассказала Яна Пужманова, представитель муниципальной полиции Пльзеня. «Но то, что выглядит забавным для зрителей, может закончиться падением и неприятными травмами», — отметила она.

Сотрудники полиции остановились, а верблюжий «наездник» слез. «Патрульные на месте указали ему на неподобающее поведение и оштрафовали 22-летнего иностранца на несколько сотен крон за нарушение общественного порядка», — заключила Пужманова.
полиция Пльзень
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