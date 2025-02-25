Иностранец оседлал пльзеньского «верблюда» и отделался штрафом

«Группа молодых людей решила довольно своеобразно развлечься: они попытались забраться на скульптуру, изображающую верблюда. Одному мужчине это удалось, он раскачался и подтянулся, а затем, рискуя, перебрался через всю ее длину», — рассказала Яна Пужманова, представитель муниципальной полиции Пльзеня. «Но то, что выглядит забавным для зрителей, может закончиться падением и неприятными травмами», — отметила она.



Сотрудники полиции остановились, а верблюжий «наездник» слез. «Патрульные на месте указали ему на неподобающее поведение и оштрафовали 22-летнего иностранца на несколько сотен крон за нарушение общественного порядка», — заключила Пужманова.