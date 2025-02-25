Дорожный «пират» торопился на работу и ехал со скоростью более 200 км/ч. Он получил шесть лет тюрьмы
26 февраля 2025
22:00
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Водитель, пытавшийся скрыться от полицейских патрулей в регионе Зноймо, мчался со скоростью до 200 км/ч, проезжая перекрестки на красный свет и подвергая опасности других водителей. Он заявил суду, что просто спешил на работу и что скорость также не соответствует действительности. Его посадили в тюрьму на шесть лет и запретили садиться за руль в течение следующих восьми лет.
Дорожный пират также подал апелляцию в Верховный суд, но тот отклонил его доводы и опубликовал вердикт в своей базе данных.
В позапрошлом году мужчина отказался остановиться перед полицейскими, дальше началась погоня, в ходе которой он пренебрег никакими правилами. «Обвиняемый пытался скрыться от полиции на чрезмерной скорости, игнорируя правила дорожного движения, например, когда он проехал перекресток на красный свет, пересек сплошную линию, выехал на встречную полосу и нарушил право проезда», — говорится в приговоре Верховного суда.
Мужчина ехал по Зноймо со скоростью около 100 км/ч, а за пределами города — до 200 км/ч, о чем свидетельствуют записи с полицейской машины. Один из преследовавших его офицеров показал, что сам он ехал со скоростью 210 км/ч, а «пират» уходил от него.
Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за общее нарушение правил дорожного движения, создание опасности и воспрепятствование принятию официального решения и запретили ему управлять автомобилем в течение следующих восьми лет. Тогда он обратился в Верховный суд. «Он не подвергал никого опасности, полностью контролировал автомобиль и не создавал никакой опасной ситуации», — утверждал его адвокат, оспаривая скорость, с которой мужчина должен был ехать.
«То, что авария не произошла, — не заслуга „водительских способностей“ ответчика, как он представляет в своей апелляции, а всего лишь дело случая и того факта, что другие участники дорожного движения вовремя отреагировали на сирены полицейских машин», — отметили судьи.
Верховный суд также не принял смягчающие обстоятельства. В своей апелляции мужчина утверждал, что спешил на работу, его семья экономически зависима от него и он якобы ведет упорядоченный образ жизни. Суд счел последнее возражение едва ли верным, поскольку, например, мужчина неоднократно садился за руль, несмотря на наложенный на него запрет.
«В любом случае, это не чрезвычайно суровый, явно несправедливый и несоразмерный приговор», — заключили судьи в своем решении.
В позапрошлом году мужчина отказался остановиться перед полицейскими, дальше началась погоня, в ходе которой он пренебрег никакими правилами. «Обвиняемый пытался скрыться от полиции на чрезмерной скорости, игнорируя правила дорожного движения, например, когда он проехал перекресток на красный свет, пересек сплошную линию, выехал на встречную полосу и нарушил право проезда», — говорится в приговоре Верховного суда.
Мужчина ехал по Зноймо со скоростью около 100 км/ч, а за пределами города — до 200 км/ч, о чем свидетельствуют записи с полицейской машины. Один из преследовавших его офицеров показал, что сам он ехал со скоростью 210 км/ч, а «пират» уходил от него.
Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за общее нарушение правил дорожного движения, создание опасности и воспрепятствование принятию официального решения и запретили ему управлять автомобилем в течение следующих восьми лет. Тогда он обратился в Верховный суд. «Он не подвергал никого опасности, полностью контролировал автомобиль и не создавал никакой опасной ситуации», — утверждал его адвокат, оспаривая скорость, с которой мужчина должен был ехать.
«То, что авария не произошла, — не заслуга „водительских способностей“ ответчика, как он представляет в своей апелляции, а всего лишь дело случая и того факта, что другие участники дорожного движения вовремя отреагировали на сирены полицейских машин», — отметили судьи.
Верховный суд также не принял смягчающие обстоятельства. В своей апелляции мужчина утверждал, что спешил на работу, его семья экономически зависима от него и он якобы ведет упорядоченный образ жизни. Суд счел последнее возражение едва ли верным, поскольку, например, мужчина неоднократно садился за руль, несмотря на наложенный на него запрет.
«В любом случае, это не чрезвычайно суровый, явно несправедливый и несоразмерный приговор», — заключили судьи в своем решении.
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