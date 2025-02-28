Как на базаре. Каждый десятый чех торгуется с мобильными операторами, чтобы снизить цену за тариф

По словам директора Чешского телекоммуникационного управления (CTU) Марека Эберта, есть ряд людей, у которых цены дешевле прейскурантных. Некоторые договариваются о них «под прилавком». Другие пользуются выгодными тарифами для сотрудников. «На рынке есть около 11% клиентов, которые получили более выгодные предложения, либо объявив о своем желании уйти, либо перейдя к другому оператору. И есть довольно большая группа чешских пользователей мобильной связи, которые пользуются услугами партнеров в рамках своей работы», — говорит он.





Эберт не считает проблемой тот факт, что для каждого десятого клиента цена отличается от прейскурантной. «Это не большинство клиентов, и вполне законно просить лучшие предложения, чем то, по которому я сейчас покупаю», — говорит директор CTU, описывая практику, которая, по его словам, напоминает персидский рынок.





Ведомство постоянно следит за ценообразованием операторов. «На рынке мобильных данных не существует ценового регулирования. Мы не видим там никаких заоблачных цен, которые бы требовали дальнейшего расследования», говорит Эберт.





По мнению Эберта, маржа на рынке телекоммуникаций также не является запредельной. «Маржа не кажется необоснованной по сравнению с тем, как работает розничный рынок. Разумная маржа составляет около 20%».





«Карликовые» операторы





На сайте CTU есть система сравнения, где люди могут сравнить предложения. Среди виртуальных операторов, число которых постоянно растет, можно найти предложения, которые, например, на 100-150 крон дешевле, чем у крупнейших операторов, таких как O2, Vodafone или T-mobile. Они по-прежнему контролируют более 90% рынка.





Виртуальные операторы предоставляют услуги мобильной связи, но не имеют собственной мобильной сети. Они арендуют ее у традиционных операторов мобильной связи.





Например, у Tesco и ČEZ есть своя собственная сеть. «У нас даже есть два виртуальных оператора, у которых более 100 000 клиентов. Они кажутся мне действительно крупными игроками на рынке, конечно, жаль, что Sazka mobil ушел с рынка», — сожалеет Эберт. Больше всего клиентов в прошлом году набрал виртуальный оператор PODA.





Иностранные операторы не хотят к нам присоединяться





Зарубежный опыт показывает, что снизить цены на «телеком-услуги» может только приход четвертого крупного оператора. Однако даже после многолетних попыток Чехия так и не смогла привлечь четвертого игрока и, по словам Эберта, скорее всего, не сможет: «Это проклятая тема, я боюсь, что эта идея не будет реализована».





Глава CTU считает, что чешский рынок не будет выгоден никому другому. «Рынок, на котором при населении в 10,5 миллионов человек распространяется 15 миллионов SIM-карт, в который ежегодно инвестируется 10 миллиардов, и где основные операторы построили свои сети для покрытия более 95% населения, не является привлекательным для любого нового игрока. Ему придется понести большие транзакционные издержки, чтобы набрать хоть какую-то базовую критическую массу клиентов».





Операторы не заинтересованы в выходе на такой маленький рынок, как Чешская Республика, считает Эберт. «Скорее всего, они не хотят приходить к нам. Они всегда спрашивали, как устроены условия частотного аукциона, но в конце концов передумали участвовать. Они не стали делать ставки».





Но, несмотря это, стоимость мобильного интернета по-прежнему остается одной из самых высоких в зарубежных сравнениях. Если в Австрии 1 Гб данных можно получить за 12 крон, в Италии — за 2 кроны, то в Чехии цена составляет 70 крон. Это следует из исследования британского специализированного сайта Cable.co.uk, опубликованного в конце прошлого года. В нем сравнивались более 5600 тарифов в 237 странах. Чешская Республика заняла 193-е место.





Однако, по данным Чешского управления телекоммуникаций, удельная стоимость мобильной передачи данных в Чехии неуклонно снижается с начала прошлого века. За пять лет она снизилась в пять раз. По данным CTU, в середине прошлого года один мегабайт данных продавался за 1,56 цента, а один гигабайт — за 15,60 чешских крон.





Глава телекоммуникационного ведомства объясняет разницу между отечественными данными и цифрами из зарубежных сравнений разной методологией опроса; по его словам, зарубежные исследования не включают всех операторов на местном рынке.





Эберт также оправдывает более высокие цены местными инвестициями в мобильные сети. «Качество чешских мобильных сетей очень хорошее по сравнению с другими странами, даже покрытие. В прошлом году в мобильные сети было инвестировано 10 миллиардов чешских крон. Эти деньги нужно где-то взять».