Чешские школьники стали много курить, причина — электронные сигареты

«Ученики перешли с обычных сигарет на „вейпы“ (электронные сигареты, прим. ред.). Их труднее отследить, потому что они пахнут. Ученики оправдываются тем, что это духи, и трудно определить, кто, когда и где их курил», — говорит Хана Трандова, педагог-консультант в Шлапаницкой начальной школе.





«После ковида стало определенно хуже. В первом классе это случается нечасто, но некоторые начинают курить уже в шестом», — добавляет она.



«Мы заметили, что у некоторых детей появилась зависимость. Ученики восьмых и девятых классов испытывают потребность использовать эти вещества, например, в туалете. Из-за запаха обнаружить их употребление не так-то просто», — рассказывает Йиндржих Мончек, директор начальной школы в Подебрадах, описывая аналогичную ситуацию.





Оба они указывают на явление, которое фиксируют все больше начальных школ. В последние годы участились случаи заболевания детей курением. Об этом говорится в сводном отчете Чешской школьной инспекции (CSI).





Новые формы курения





«Последние данные показывают, что доля школ, в которых курение определяется консультационным центром как проблема, выше, чем до введения ковида», — объясняет Карел Коварж, заместитель центрального школьного инспектора в CSI.





Изменения значительны: если в 2018/2019 учебном году 31,8 процента школ указали эту проблему в своей статистике, то в 2021/2022 учебном году этот показатель был более чем на 10 процентов выше. А в последнем сборе данных более половины опрошенных школ упомянули об этом опыте.





В то время как популярность традиционных сигарет снижается, электронные сигареты переживают бум.



«Запрет на курение в общественных местах оказал значительное влияние, что привело к снижению уровня курения обычных сигарет и выходу на первый план альтернативных форм. Сегодня не так часто можно увидеть детей, курящих обычные сигареты в общественных местах, как 15 или 20 лет назад. Поэтому важно отслеживать новые формы курения», — говорит Коварж.





Об этих долгосрочных изменениях свидетельствуют результаты последнего Глобального исследования табака среди молодежи (GYTS), в котором приняли участие дети в возрасте от 13 до 15 лет. Число юных курильщиков обычных сигарет в Чешской Республике сократилось с 34,6 процента в 2002 году до 11,2 процента в 2022 году, а число юных курильщиков электронных сигарет, напротив, выросло — с 11,2 процента в 2016 году до 21,4 процента в 2022 году.





В старшей возрастной группе цифры еще выше. Число пользователей электронных сигарет в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось в три раза с 2020 по 2023 год. Пятьдесят процентов респондентов в этой возрастной группе используют никотиновые продукты хотя бы раз в месяц. Кроме того, в этой возрастной группе самое большое количество пользователей никотиновых пакетиков — 11,5 процента детей и подростков. Эти данные получены в результате общенационального исследования NAUTA, опубликованного в прошлом году.

Влияние родителей и авторитетов





Существует несколько причин роста упомянутых цифр. Анна Никлова, руководитель Центра укрепления общественного здоровья при Национальном институте здравоохранения (SZU), отмечает влияние семьи. 36,2 процента школьников живут в семьях, где курят. «Это тревожные цифры. Создается впечатление, что курение — это нормально и естественно», — комментирует эксперт.





Кроме того, табачные изделия легко достать детям. И наоборот, учителям и родителям сложнее их обнаружить. «Школьники получают электронные сигареты от старших друзей или в магазинах, где не соблюдается возрастной контроль», — говорит Трундова, советник по образованию.



«Проблема в том, что даже при обычной проверке содержимого чемодана или сумки мы не можем обыскать личные вещи студентов. Кроме того, электронные сигареты выглядят как губная помада, ручка или маркер, поэтому их трудно заметить», — добавляет он.





По словам Никловы, быть незаметными — это часто намерение табачных компаний и их маркетологов. «Им нужно расширить свой рынок, чтобы привлечь других потенциальных потребителей. Они делают упор на новые продукты и привлекают молодежь. Эти продукты легко найти, они имеют привлекательный дизайн, но при этом они ненавязчивы — часто выглядят как школьные принадлежности или сладости, поэтому родители их не замечают. Кроме того, у них нет характерного запаха», — предупреждает он.





Но реклама и авторитеты в социальных сетях также играют важную роль. «Они завоевывают доверие молодых людей, являются образцами для подражания. Они продвигают эти продукты и влияют на молодежь». Табачные компании также спонсируют различные культурные и спортивные мероприятия, что нормализует их употребление«, — считает эксперт.





Повышенный риск отравления никотином





Ноникотин, конечно, очень опасен для детей. «Для детей он особенно опасен, потому что мозг не развивается до 25 лет, а никотин может нанести необратимый ущерб. Это включает в себя расстройства настроения, снижение контроля над импульсами и нарушение функций мозга, связанных с вниманием и обучением», — предупреждает Никлова.





Курение — не единственное явление, которое ухудшилось в статистике школьных проверок после пандемии ковидов. Данные также свидетельствуют о росте агрессии, насилия, издевательств, вандализма и порчи имущества.





Есть некоторые ассоциации, но не причинно-следственная связь. То есть увеличение числа случаев одного явления не означает автоматического увеличения другого. Однако вместо того, чтобы развивать свои таланты, заниматься спортом, музыкой или наукой, дети тратят свое время на занятия, которые нежелательны с точки зрения их развития. Школам придется прилагать больше усилий, чтобы предотвратить рискованное поведение, говорит Коварж.