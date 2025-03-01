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Пьяный иностранец удирал от полицейских и упал в кювет

Новости и статьи
3 марта 2025
21:00
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В то время как многим в его состоянии было бы трудно даже ходить и они могли бы получить серьезное отравление, 52-летнему иностранцу в окрестностях Йиглавы удалось не только сесть за руль, но и ускользнуть от полицейского патруля. Однако через несколько сотен метров его поездка закончилась падением в кювет.
Мужчина за рулем старого Volkswagen Golf был обнаружен полицейскими в субботу вечером в Тршеште в районе Йиглавы. Увидев проблесковые маячки на улице Надражни, водитель нажал на педаль газа и начал движение в сторону местного лесопарка.

«Во время движения водитель не справился с управлением и съехал вправо с дороги, где передняя часть автомобиля врезалась в травянистый кювет и разбилась. На заднем сиденье автомобиля находился один пассажир», — описала ситуацию пресс-секретарь полиции Дана Чирткова, добавив, что у мужчины в дыхании обнаружили 2,97 промилле.

Патруль доставил мужчину в центр содержания под стражей в Йиглаве, и после того, как он протрезвеет, ему, вероятно, будут предъявлены обвинения в вождении под воздействием алкоголя. В результате аварии никто не пострадал, а ущерб, нанесенный разбитому автомобилю, полиция оценила в 10 000 крон.
Чехия Йиглава полиция дтп
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