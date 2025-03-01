Пьяный иностранец удирал от полицейских и упал в кювет

Мужчина за рулем старого Volkswagen Golf был обнаружен полицейскими в субботу вечером в Тршеште в районе Йиглавы. Увидев проблесковые маячки на улице Надражни, водитель нажал на педаль газа и начал движение в сторону местного лесопарка.



«Во время движения водитель не справился с управлением и съехал вправо с дороги, где передняя часть автомобиля врезалась в травянистый кювет и разбилась. На заднем сиденье автомобиля находился один пассажир», — описала ситуацию пресс-секретарь полиции Дана Чирткова, добавив, что у мужчины в дыхании обнаружили 2,97 промилле.



Патруль доставил мужчину в центр содержания под стражей в Йиглаве, и после того, как он протрезвеет, ему, вероятно, будут предъявлены обвинения в вождении под воздействием алкоголя. В результате аварии никто не пострадал, а ущерб, нанесенный разбитому автомобилю, полиция оценила в 10 000 крон.