В Чехии ожидается теплая и солнечная неделя без дождей

«Преимущественно в первой половине недели утренние температуры еще будут значительно ниже нуля, но дневные показатели постепенно поднимутся выше 10 градусов и даже выше 15 градусов в течение недели», — говорят метеорологи. «Будет интересно посмотреть, удастся ли нам измерить 20 градусов хотя бы на одной из станций. Это точно не исключено», — добавили они.



В выходные метеорологи предупредили, что на предстоящей неделе уровень озона в воздухе над страной резко снизится. Поэтому людям следует ограничить воздействие прямых солнечных лучей, использовать солнцезащитные очки и кремы с высоким SPF, особенно в горах во второй половине дня.



Самые теплые значения будут наблюдаться с четверга по воскресенье, а в пятницу температура достигнет 17 градусов Цельсия. Затем будут наблюдаться температурные контрасты. «В то время как теплые зимние пальто и шапки будут уместны утром, днем некоторые будут ходить в футболках», — сообщили метеорологи. Перепады могут достигать 15-20 градусов.



«Устойчивое и широко распространенное высокое давление будет влиять на большую часть континентальной Европы, и поэтому мы почти наверняка обойдемся без дождей в течение всей недели», — заявили в ČHMÚ. Кроме того, будет мало облаков. Более прохладная погода придет в начале следующей недели. «Когда именно это произойдет и насколько значительным будет похолодание, пока неясно. Хотя весна уже наступила, зима еще не сказала своего последнего слова», — говорится в прогнозе.