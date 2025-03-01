ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии ожидается теплая и солнечная неделя без дождей

Новости и статьи
3 марта 2025
18:00
332
В Чехии ожидается неделя с весенней температурой выше среднего. Морозные утра сменятся теплыми и солнечными днями без дождей. Температура воздуха поднимется выше 15 градусов. Теплее всего будет во второй половине недели.
«Преимущественно в первой половине недели утренние температуры еще будут значительно ниже нуля, но дневные показатели постепенно поднимутся выше 10 градусов и даже выше 15 градусов в течение недели», — говорят метеорологи. «Будет интересно посмотреть, удастся ли нам измерить 20 градусов хотя бы на одной из станций. Это точно не исключено», — добавили они.

В выходные метеорологи предупредили, что на предстоящей неделе уровень озона в воздухе над страной резко снизится. Поэтому людям следует ограничить воздействие прямых солнечных лучей, использовать солнцезащитные очки и кремы с высоким SPF, особенно в горах во второй половине дня.

Самые теплые значения будут наблюдаться с четверга по воскресенье, а в пятницу температура достигнет 17 градусов Цельсия. Затем будут наблюдаться температурные контрасты. «В то время как теплые зимние пальто и шапки будут уместны утром, днем некоторые будут ходить в футболках», — сообщили метеорологи. Перепады могут достигать 15-20 градусов.

«Устойчивое и широко распространенное высокое давление будет влиять на большую часть континентальной Европы, и поэтому мы почти наверняка обойдемся без дождей в течение всей недели», — заявили в ČHMÚ. Кроме того, будет мало облаков. Более прохладная погода придет в начале следующей недели. «Когда именно это произойдет и насколько значительным будет похолодание, пока неясно. Хотя весна уже наступила, зима еще не сказала своего последнего слова», — говорится в прогнозе.
Чехия погода
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
3 МАРТА 2025
470
ОБЩЕСТВО
ПЬЯНЫЙ ИНОСТРАНЕЦ УДИРАЛ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ И УПАЛ В КЮВЕТ
19:30
3 МАРТА 2025
629
ОБЩЕСТВО
ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ХЕРСОНА
16:30
3 МАРТА 2025
495
ЭКОНОМИКА
ЗАПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО? ВЕРНУТЬ НАЛОГОВУЮ ПЕРЕПЛАТУ ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
15:00
3 МАРТА 2025
691
ОБЩЕСТВО
«ПРОЩАЙТЕ, ПРАВА!» СБОЙ ETESTY СОРВАЛ ЭКЗАМЕНЫ ПО ВОЖДЕНИЮ
14:30
3 МАРТА 2025
940
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: В НЕМЕЦКОМ МАНГЕЙМЕ АВТОМОБИЛЬ ВРЕЗАЛСЯ В ТОЛПУ ЛЮДЕЙ, ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ И 25 РАНЕНЫ
14:00
3 МАРТА 2025
1092
ПОЛИТИКА
РОССИЯ РАЗОСЛАЛА ПРИГЛАШЕНИЯ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ. ОРБАН НЕ ПОЛУЧИЛ ЕГО, А ФИЦО ПРИЕДЕТ
13:00
3 МАРТА 2025
841
ОБЩЕСТВО
ФОНД КЕЛЛНЕРА ОТЗЫВАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА 500 МЛН КРОН ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ МОТОЛ. ДЕНЬГИ БЫЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОНКОЦЕНТРА
10:00
3 МАРТА 2025
371
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ МНОГО КУРИТЬ, ПРИЧИНА — ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ
09:00
3 МАРТА 2025
750
ОБЩЕСТВО
КАК НА БАЗАРЕ. КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЧЕХ ТОРГУЕТСЯ С МОБИЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ЦЕНУ ЗА ТАРИФ
08:00
3 МАРТА 2025
591
ПОЛИТИКА
ГЛАВА МИНОБОРОНЫ ЧЕХИИ ЯНА ЧЕРНОХОВА ПОСЕТИЛА УКРАИНУ И ПЕРЕДАЛА ПОМОЩЬ СОЛДАТАМ
13:00
2 МАРТА 2025
1558
ПОЛИТИКА
СЛОВАКИЯ НЕ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ УКРАИНУ. ФИЦО ОТРЕАГИРОВАЛ НА ВСТРЕЧУ ЗЕЛЕНСКОГО С ТРАМПОМ
11:00
2 МАРТА 2025
1492
ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКИ И ЧЕШСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ? ЗАБУДЬТЕ О СОГЛАСИИ
09:00
2 МАРТА 2025
703
ПОЛИТИКА
«МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ УКРАИНУ». СТАРМЕР ПРИВЕТСТВОВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО В ЛОНДОНЕ
19:00
1 МАРТА 2025
1287
ПОЛИТИКА
ГЕНСЕК НАТО: ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН НАЙТИ СПОСОБ ВОССТАНОВИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ТРАМПОМ
15:00
1 МАРТА 2025
1539
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ УВОЛИТ ВОДИТЕЛЯ ТРАМВАЯ, КОТОРЫЙ ОСКОРБЛЯЛ УКРАИНСКУЮ СЕМЬЮ