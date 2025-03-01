Желающие могут пожертвовать на эвакуационные пакеты для жителей Херсона
3 марта 2025
19:30
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Люди могут пожертвовать на эвакуационные пакеты для жителей Херсонской области Украины, которые ежедневно сталкиваются с российскими обстрелами. Эвакуационные пакеты с основными продуктами питания, водой, предметами гигиены и спальными мешками помогут украинцам пережить самые трудные моменты после потери дома. В пресс-релизе, опубликованном сегодня, организатор акции Koridor UA сообщил, что чехи могут отправить помощь через ряд некоммерческих организаций. За три года, прошедшие с начала российского вторжения, они отправили миллиарды крон.
«Город Херсон ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам, атакам беспилотников и бомбардировкам с воздуха. Сирены предупреждения часто звучат только после того, как ракеты попадают в цель, не оставляя мирным жителям шанса спастись», — говорит Милан Вотыпка из Koridor UA. «Ситуация постоянно ухудшается, люди теряют свои дома и нередко остаются без средств к существованию». Средства, вырученные от сбора, пойдут на приобретение рюкзаков, их снаряжения и покрытие расходов на транспортировку. Жертвователи могут поддержать сбор на платформе Darujme.cz.
На протяжении трех лет войны в Украине работает целый ряд гуманитарных организаций. Они занимаются ремонтом жилья, эвакуацией, обеспечением доступа к воде и энергии, а также психологической и финансовой помощью перемещенным лицам. С начала российской агрессии в рамках сбора «SOS Украина», организованного организацией Člověk v tísni, было собрано почти 2,5 миллиарда крон. Чешский Красный Крест собрал в общей сложности 329 миллионов крон. Некоммерческая организация Post Bellum за три года доставила в Украину помощь на сумму более полумиллиарда крон.
На протяжении трех лет войны в Украине работает целый ряд гуманитарных организаций. Они занимаются ремонтом жилья, эвакуацией, обеспечением доступа к воде и энергии, а также психологической и финансовой помощью перемещенным лицам. С начала российской агрессии в рамках сбора «SOS Украина», организованного организацией Člověk v tísni, было собрано почти 2,5 миллиарда крон. Чешский Красный Крест собрал в общей сложности 329 миллионов крон. Некоммерческая организация Post Bellum за три года доставила в Украину помощь на сумму более полумиллиарда крон.
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