ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Желающие могут пожертвовать на эвакуационные пакеты для жителей Херсона

Новости и статьи
3 марта 2025
19:30
630
Люди могут пожертвовать на эвакуационные пакеты для жителей Херсонской области Украины, которые ежедневно сталкиваются с российскими обстрелами. Эвакуационные пакеты с основными продуктами питания, водой, предметами гигиены и спальными мешками помогут украинцам пережить самые трудные моменты после потери дома. В пресс-релизе, опубликованном сегодня, организатор акции Koridor UA сообщил, что чехи могут отправить помощь через ряд некоммерческих организаций. За три года, прошедшие с начала российского вторжения, они отправили миллиарды крон.
«Город Херсон ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам, атакам беспилотников и бомбардировкам с воздуха. Сирены предупреждения часто звучат только после того, как ракеты попадают в цель, не оставляя мирным жителям шанса спастись», — говорит Милан Вотыпка из Koridor UA. «Ситуация постоянно ухудшается, люди теряют свои дома и нередко остаются без средств к существованию». Средства, вырученные от сбора, пойдут на приобретение рюкзаков, их снаряжения и покрытие расходов на транспортировку. Жертвователи могут поддержать сбор на платформе Darujme.cz.

На протяжении трех лет войны в Украине работает целый ряд гуманитарных организаций. Они занимаются ремонтом жилья, эвакуацией, обеспечением доступа к воде и энергии, а также психологической и финансовой помощью перемещенным лицам. С начала российской агрессии в рамках сбора «SOS Украина», организованного организацией Člověk v tísni, было собрано почти 2,5 миллиарда крон. Чешский Красный Крест собрал в общей сложности 329 миллионов крон. Некоммерческая организация Post Bellum за три года доставила в Украину помощь на сумму более полумиллиарда крон.
Украина благотворительность
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
3 МАРТА 2025
470
ОБЩЕСТВО
ПЬЯНЫЙ ИНОСТРАНЕЦ УДИРАЛ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ И УПАЛ В КЮВЕТ
18:00
3 МАРТА 2025
332
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ ТЕПЛАЯ И СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗ ДОЖДЕЙ
16:30
3 МАРТА 2025
495
ЭКОНОМИКА
ЗАПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО? ВЕРНУТЬ НАЛОГОВУЮ ПЕРЕПЛАТУ ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
15:00
3 МАРТА 2025
691
ОБЩЕСТВО
«ПРОЩАЙТЕ, ПРАВА!» СБОЙ ETESTY СОРВАЛ ЭКЗАМЕНЫ ПО ВОЖДЕНИЮ
14:30
3 МАРТА 2025
940
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: В НЕМЕЦКОМ МАНГЕЙМЕ АВТОМОБИЛЬ ВРЕЗАЛСЯ В ТОЛПУ ЛЮДЕЙ, ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ И 25 РАНЕНЫ
14:00
3 МАРТА 2025
1092
ПОЛИТИКА
РОССИЯ РАЗОСЛАЛА ПРИГЛАШЕНИЯ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ. ОРБАН НЕ ПОЛУЧИЛ ЕГО, А ФИЦО ПРИЕДЕТ
13:00
3 МАРТА 2025
841
ОБЩЕСТВО
ФОНД КЕЛЛНЕРА ОТЗЫВАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА 500 МЛН КРОН ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ МОТОЛ. ДЕНЬГИ БЫЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОНКОЦЕНТРА
10:00
3 МАРТА 2025
371
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ МНОГО КУРИТЬ, ПРИЧИНА — ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ
09:00
3 МАРТА 2025
751
ОБЩЕСТВО
КАК НА БАЗАРЕ. КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЧЕХ ТОРГУЕТСЯ С МОБИЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ЦЕНУ ЗА ТАРИФ
08:00
3 МАРТА 2025
591
ПОЛИТИКА
ГЛАВА МИНОБОРОНЫ ЧЕХИИ ЯНА ЧЕРНОХОВА ПОСЕТИЛА УКРАИНУ И ПЕРЕДАЛА ПОМОЩЬ СОЛДАТАМ
13:00
2 МАРТА 2025
1558
ПОЛИТИКА
СЛОВАКИЯ НЕ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ УКРАИНУ. ФИЦО ОТРЕАГИРОВАЛ НА ВСТРЕЧУ ЗЕЛЕНСКОГО С ТРАМПОМ
11:00
2 МАРТА 2025
1492
ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКИ И ЧЕШСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ? ЗАБУДЬТЕ О СОГЛАСИИ
09:00
2 МАРТА 2025
703
ПОЛИТИКА
«МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ УКРАИНУ». СТАРМЕР ПРИВЕТСТВОВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО В ЛОНДОНЕ
19:00
1 МАРТА 2025
1287
ПОЛИТИКА
ГЕНСЕК НАТО: ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН НАЙТИ СПОСОБ ВОССТАНОВИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ТРАМПОМ
15:00
1 МАРТА 2025
1539
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ УВОЛИТ ВОДИТЕЛЯ ТРАМВАЯ, КОТОРЫЙ ОСКОРБЛЯЛ УКРАИНСКУЮ СЕМЬЮ