Желающие могут пожертвовать на эвакуационные пакеты для жителей Херсона

Новости и статьи 3 марта 2025 19:30 630

Люди могут пожертвовать на эвакуационные пакеты для жителей Херсонской области Украины, которые ежедневно сталкиваются с российскими обстрелами. Эвакуационные пакеты с основными продуктами питания, водой, предметами гигиены и спальными мешками помогут украинцам пережить самые трудные моменты после потери дома. В пресс-релизе, опубликованном сегодня, организатор акции Koridor UA сообщил, что чехи могут отправить помощь через ряд некоммерческих организаций. За три года, прошедшие с начала российского вторжения, они отправили миллиарды крон.