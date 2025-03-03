Циничное предательство и капитуляция — чешские политики реагируют на действия Трампа

Своим решением Трамп поставил жертву и агрессора в равные условия, считает Маркета Пекарова-Адамова, спикер Палаты депутатов и глава TOP 09.





«Почему преступник Путин должен прекратить убивать, когда США сами разоружают страну, которая защищает себя?» — спросила она. По ее словам, этот шаг является «капитуляцией перед злом».





По словам председателя STAN Вита Ракушана, Дональд Трамп выбросил Украину за борт. «Решив прекратить военную поддержку захваченной страны, он оказывает давление на жертву, а не на агрессора, хотя мы знаем, что он произвольно путает эти понятия», — сказал он, добавив, что в интересах Чехии, чтобы Россия не добилась успеха в Украине.





Министр сельского хозяйства Мариан Юречка призвал к созданию европейского альянса стран, осознающих риски российской агрессии. «Теперь мы должны убедиться, что вместе с Украиной мы остановим Россию, потому что это в наших интересах. В противном случае мы не сможем обеспечить безопасность Чехии и Европы», — предупредил он, ссылаясь на историю и Мюнхенское соглашение 1938 года.





Марек Женишек (TOP 09), министр науки и инноваций, назвал решение администрации США «циничным шагом, который поощряет президента России Владимира Путина к продолжению агрессии».

«Судя по всему, в Кремле уже открывают шампанское. Опасная игра, которая отдаляет мир, а не приближает его», — добавил он.





Ссылаясь на 1938 год, Ян Бартошек, вице-спикер Палаты депутатов, напомнил, что уступки агрессору не оплачиваются. Мы знаем эти «хитроумные политические шахматные игры» из нашей истории, сказал он, добавив, что Россия не собирается останавливаться в Украине. Европа должна быть в состоянии обеспечить свою безопасность, считает он.





Депутат Европарламента Ян Фарский (STAN) подчеркнул, что с американцами нужно договариваться, несмотря на их последние действия. «Если США не хотят создавать с нами западный альянс, который прикрывает украинцев, то наша задача — отвратить Трампа от идеи союза с нашим врагом — агрессором и массовым убийцей Владимиром Путиным», — добавил он.





«Нам нужно перестроить нашу политику безопасности, чтобы европейцы могли чувствовать себя в безопасности независимо от того, что еще говорят в Белом доме», — сказал председатель партии “Пираты” Зденек Гржиб об «опасной ошибке» Трампа. Он ожидает от правительства плана по увеличению расходов на оборону.