ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Циничное предательство и капитуляция — чешские политики реагируют на действия Трампа

Новости 420on
4 марта 2025
13:00
858
Чешские политики называют решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине цинизмом и уступкой злу. По их словам, Европе придется принять гораздо более активное участие.
Своим решением Трамп поставил жертву и агрессора в равные условия, считает Маркета Пекарова-Адамова, спикер Палаты депутатов и глава TOP 09.

«Почему преступник Путин должен прекратить убивать, когда США сами разоружают страну, которая защищает себя?» — спросила она. По ее словам, этот шаг является «капитуляцией перед злом».

По словам председателя STAN Вита Ракушана, Дональд Трамп выбросил Украину за борт. «Решив прекратить военную поддержку захваченной страны, он оказывает давление на жертву, а не на агрессора, хотя мы знаем, что он произвольно путает эти понятия», — сказал он, добавив, что в интересах Чехии, чтобы Россия не добилась успеха в Украине.

Министр сельского хозяйства Мариан Юречка призвал к созданию европейского альянса стран, осознающих риски российской агрессии. «Теперь мы должны убедиться, что вместе с Украиной мы остановим Россию, потому что это в наших интересах. В противном случае мы не сможем обеспечить безопасность Чехии и Европы», — предупредил он, ссылаясь на историю и Мюнхенское соглашение 1938 года.

Марек Женишек (TOP 09), министр науки и инноваций, назвал решение администрации США «циничным шагом, который поощряет президента России Владимира Путина к продолжению агрессии».
«Судя по всему, в Кремле уже открывают шампанское. Опасная игра, которая отдаляет мир, а не приближает его», — добавил он.

Ссылаясь на 1938 год, Ян Бартошек, вице-спикер Палаты депутатов, напомнил, что уступки агрессору не оплачиваются. Мы знаем эти «хитроумные политические шахматные игры» из нашей истории, сказал он, добавив, что Россия не собирается останавливаться в Украине. Европа должна быть в состоянии обеспечить свою безопасность, считает он.

Депутат Европарламента Ян Фарский (STAN) подчеркнул, что с американцами нужно договариваться, несмотря на их последние действия. «Если США не хотят создавать с нами западный альянс, который прикрывает украинцев, то наша задача — отвратить Трампа от идеи союза с нашим врагом — агрессором и массовым убийцей Владимиром Путиным», — добавил он.

«Нам нужно перестроить нашу политику безопасности, чтобы европейцы могли чувствовать себя в безопасности независимо от того, что еще говорят в Белом доме», — сказал председатель партии “Пираты” Зденек Гржиб об «опасной ошибке» Трампа. Он ожидает от правительства плана по увеличению расходов на оборону.
война Украина Чехия финансовая помощь США
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
4 МАРТА 2025
183
ПОЛИТИКА
ФРАНЦУЗСКАЯ ЯДЕРНАЯ КАРТА СОХРАНЯЕТ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ, СЧИТАЕТ ЧЕШСКИЙ ДИПЛОМАТ
15:00
4 МАРТА 2025
471
ПОЛИТИКА
ГЛАВА ЕК ОБНАРОДОВАЛА ПЛАН ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЕВРОПЫ
14:00
4 МАРТА 2025
571
ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕ НЕУДАЧНОЙ ОПЕРАЦИИ НА НОСУ ОБЕЗОБРАЖЕННАЯ ЖЕНЩИНА ВЫНУЖДЕНА НОСИТЬ МАСКУ. ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТ СУДА
11:30
4 МАРТА 2025
680
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ УГРОЖАЕТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ САММИТ ЕС, ЕСЛИ ЕГО ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАЗУ НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ
09:00
4 МАРТА 2025
801
ПОЛИТИКА
ТРАМП ПРИКАЗАЛ ПРИОСТАНОВИТЬ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
08:00
4 МАРТА 2025
984
ПОЛИТИКА
ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЙНЫ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО. ЧТО ОТВЕТИЛ ТРАМП?
21:00
3 МАРТА 2025
1139
ОБЩЕСТВО
ПЬЯНЫЙ ИНОСТРАНЕЦ УДИРАЛ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ И УПАЛ В КЮВЕТ
19:30
3 МАРТА 2025
1243
ОБЩЕСТВО
ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ХЕРСОНА
18:00
3 МАРТА 2025
577
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ ТЕПЛАЯ И СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗ ДОЖДЕЙ
16:30
3 МАРТА 2025
839
ЭКОНОМИКА
ЗАПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО? ВЕРНУТЬ НАЛОГОВУЮ ПЕРЕПЛАТУ ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
15:00
3 МАРТА 2025
940
ОБЩЕСТВО
«ПРОЩАЙТЕ, ПРАВА!» СБОЙ ETESTY СОРВАЛ ЭКЗАМЕНЫ ПО ВОЖДЕНИЮ
14:30
3 МАРТА 2025
1177
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: В НЕМЕЦКОМ МАНГЕЙМЕ АВТОМОБИЛЬ ВРЕЗАЛСЯ В ТОЛПУ ЛЮДЕЙ, ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ И 25 РАНЕНЫ
14:00
3 МАРТА 2025
1466
ПОЛИТИКА
РОССИЯ РАЗОСЛАЛА ПРИГЛАШЕНИЯ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ. ОРБАН НЕ ПОЛУЧИЛ ЕГО, А ФИЦО ПРИЕДЕТ
13:00
3 МАРТА 2025
1359
ОБЩЕСТВО
ФОНД КЕЛЛНЕРА ОТЗЫВАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА 500 МЛН КРОН ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ МОТОЛ. ДЕНЬГИ БЫЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОНКОЦЕНТРА
10:00
3 МАРТА 2025
466
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ МНОГО КУРИТЬ, ПРИЧИНА — ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ