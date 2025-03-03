После неудачной операции на носу обезображенная женщина вынуждена носить маску. Пластический хирург в Чехии ожидает суда

Прокурор направил материалы дела в суд за нанесение тяжких телесных повреждений из-за неудачной операции по пластике носа, в результате которой лицо женщины было настолько изуродовано, что она вынуждена прикрывать его маской. В качестве наказания прокурор требует крупный штраф и трехлетний запрет на практику в качестве пластического хирурга.



В январе этого года жертве была сделана ринопластика. Это процедура, во время которой врач корректирует форму и размер носа. Операция прошла неудачно. У женщины не только ухудшилось дыхание и обоняние, но и, по словам экспертов, возникли серьезные эстетические последствия. «Это уродство третьей степени, которое привело к полной невозможности социальной жизни жертвы. Это также повлияло на ее психику, так как у нее развилось тревожно-депрессивное расстройство», — заявил прокурор Штефан Оравец в обвинительном заключении.



Самой большой ошибкой Оравец считает профессионально неправильное проведение самой процедуры, а также неадекватное обследование пациентки перед операцией, учитывая ее хроническое заболевание дыхательных путей. «Из-за чрезмерной нагрузки на скелет носа средняя часть носа между кончиком и корнем была утоплена, произошло отклонение и углубление деформации носовой перегородки, что привело к уменьшению проходимости ноздрей», — заявил прокурор.



На допросе в полиции обвиняемый врач не согласился с тем, что совершил преступление в связи с операцией. Он также отказался давать комментарии по этому поводу.



Во время слушания дела о неудачной операции суд уже обвинял Яна Б. в том, что он слишком торопился в ущерб усердию. «Это все равно что просить водителя Fabia доехать из Праги в Пльзень за 20 минут», — сказал тогда судья Марек Полачек. Он опирался на мнение эксперта Богумила Залешака, который подтвердил, что операция была проведена в спешке.



«В некоторых местах жир был отсосан чрезмерно, а в других — почти совсем не отсосан. Этому соответствует и время операции, поскольку в норме такая процедура должна занимать на час больше», — заявил эксперт в суде. После этого пациентке пришлось отправиться в клинику в Германии для проведения повторной операции.