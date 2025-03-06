В пожарной службе женщинам не место? Михаэла уже третий год ломает стереотипы

Гигантские двери пожарной станции в пражском районе Голешовице открываются, и из них выходит улыбающаяся женщина в униформе. По ее энергии видно, что она чувствует себя здесь как рыба в воде. И одна из ее первых фраз доказывает это. «Когда в 30 лет я решала, чем заняться, пожарное дело было очевидным выбором», — рассказывает Михаэла Плшкова. Она поступила на службу в пражскую пожарную команду три года назад, но до этого активно участвовала в тушении пожаров в качестве добровольца.«Когда-то я проходила мимо пожарной части в Дольни-Мехолупы. Там тренировались мальчики. Меня это заинтересовало, и я увидела объявление о наборе. Я соответствовала требованиям и попробовала», — вспоминает она о своем начале работы в добровольной пожарной охране.Работа запала Михаэле в душу, и благодаря двум коллегам, которые также работали в профессиональной пожарной охране, она решила попробовать пробиться в профессионалы.Михаэла работает в пожарной охране уже шесть лет. Три года она служила добровольным пожарным, а сейчас уже третий год работает в группе вызова Прага Б.До того как присоединиться к пожарным, она работала в компании по сбору долгов. «Но мне захотелось заняться чем-то, что имело бы больший смысл», — говорит она.Из всех тестов она больше всего боялась физических, которые состояли из приседаний, отжиманий и заплыва на 200 метров на время. «Там те же ограничения, что и для мужчин, но я прошла все. Занятия спортом в TFA (Toughest Firefighter Alive) облегчили мне задачу. Я бегаю, хожу в тренажерный зал, занимаюсь круговой тренировкой два раза в неделю, так что с физической подготовкой у меня все в порядке. Но в плавании мне пришлось тренироваться, там мне пришлось работать больше», — говорит она.Именно благодаря спорту TFA, который представляет собой силовой комплексный бой, имитирующий работу пожарных, Микаэла привыкла к тяжелому оборудованию. «Я участвую в соревнованиях, а еще мы таскаем восьмидесятикилограммовые манекены, прыгаем через препятствия, скручиваем шланги... Это вполне выполнимо, но нужна сила», — говорит она.Когда она начала работать, то услышала, что «это не работа для девушек», что «женщин не принимают в пожарную команду». Но Михаэла не сдавалась. «Мне казалось, что это не так уж сильно отличается от того, что я делала в добровольной пожарной команде, — говорит она. — Тогда определенно существовали предрассудки. Но я думаю, что после того, как я выполняла все физические и умственные задачи, которые выполняли мои коллеги, это постепенно сошло на нет, и теперь все в порядке».«Мы команда, мы принимаем решения вместе, или, скорее, решения принимает командир операции. Я определенно считаю, что женщина может быть более сочувствующей по отношению к детям или участникам несчастного случая. Но мужчины тоже сопереживают. Как правило, когда вы идете спасать чью-то жизнь, вы не настроены сварливо по отношению к нему. Мы все стараемся быть максимально полезными. Я бы, наверное, не стала так разделять людей по половому признаку», — продолжает она.Сегодня она — одна из пяти женщин, которые работают профессиональными пожарными на выезде. «Мы не поддерживаем связь, но я подумала, что не будет лишним сделать проект, в рамках которого мы могли бы вместе провести презентацию о том, как мы вступили в ряды пожарных, что это значит, как это работает для нас», — добавила она.«Иногда некоторые люди удивляются, когда я снимаю шлем, а там длинные волосы», — с улыбкой говорит Плшкова. «Но в основном они реагируют положительно», — добавляет она.Михаэла по-прежнему рада своей работе после стольких лет. «Каждая поездка мотивирует меня на новые свершения, а такая работа — это действительно воплощение мечты. Ощущения после выезда бесценны», — говорит она.«Что мне еще нравится в моей работе, так это то, что у нас есть два выходных дня. Мы служим 24 часа, а потом можем побыть с семьей и отдохнуть», — добавляет она, отмечая, что в выходные дни все равно не отдыхает пассивно. Ее муж тоже пожарный, поэтому они активно проводят время вместе: «Мы каждый день ходим на пробежку, это разгружает мой разум и как-то расслабляет меня. Еще мы любим плавать и лазать по стене. Нам не чужд спорт».