Нефть из российского нефтепровода «Дружба» снова перестала поступать в Чехию. Эту информацию Чешскому агентству новостей подтвердил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек (STAN). По его словам, угрозы нехватки нефти для внутренних нужд нет.

Он также предупредил, что в случае длительного прекращения поставок из «Дружбы» Чехия может перейти на поставки из итальянского трубопровода TAL+, который технически готов к этому.



«Мы знаем о ситуации и решаем ее. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовлены к этой ситуации, у нас есть надежная система государственных материальных резервов, поэтому я еще раз должен заверить всех, что нефти достаточно для нужд домохозяйств и компаний. В случае, если поставки из „Дружбы“ не будут восстановлены, мы перейдем на поставки из трубопровода TAL+, который уже технически готов», — сказал Влчек.





Перебои с поставками из трубопровода «Дружба» пока не повлияют на производство бензина и дизельного топлива.



«В настоящее время производство топлива на наших НПЗ в Литвинове и Кралупы-над-Влтавой не ограничено и работает на полную мощность. Однако, чтобы обеспечить снабжение НПЗ в Литвинове и производство там топлива для чешского рынка до начала поставок альтернативных нефтяных смесей по трубопроводу TAL/IKL, мы обратились в Государственное управление материальных резервов с просьбой о предоставлении займа сырой нефти», — заявил представитель компании Orlen Unipetrol, которая управляет НПЗ.





Чешской Республике осталось всего несколько месяцев до полной независимости от нефти с Востока.



«Все основные технические модификации нефтеперерабатывающего завода TAL, которые обеспечат увеличение его мощности и полное снабжение нашей страны нефтью с Запада, уже завершены.



Нефтепровод TAL достигнет своей максимальной пропускной способности в начале 2025 года и будет технически готов к снабжению Чехии исключительно по западному маршруту», — рассказал Зденек Дундр, операционный и технический директор компании MERO ČR, которая владеет и управляет внутренними нефтепроводами.



«С начала июля все должно быть готово для нормальной работы проекта TAL Plus, чтобы можно было обеспечить полное снабжение обоих внутренних НПЗ нероссийской нефтью по трубопроводам TAL и IKL. До этого времени будут проводиться испытания и сертификация», — сказал Давид Хлуштик, пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли.