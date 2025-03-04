Чехи объединились, чтобы поддержать Украину. Они отправляют миллионы крон на помощь стране

Гуманитарные организации и гражданские инициативы, которые собирают денежные пожертвования от населения и затем используют их для покупки военной и гуманитарной помощи для Украины, в последние дни и недели регистрируют рекордный интерес со стороны чехов.





Только за одно утро вторника, вскоре после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении США всей военной помощи охваченной войной стране, в фонд «Подарок для Путина» поступило 560 000 крон. К полудню было собрано уже 2,4 миллиона крон.





«С 19 февраля мы наблюдаем многократный рост, когда президент Дональд Трамп начал публиковать в социальной сети X посты, в которых он критикует президента Украины Владимира Зеленского, называя его диктатором и обвиняя в неблагодарности за американскую поддержку. С тех пор люди ежедневно присылают нам около 800 000 крон в рамках сбора», — сказал Мартин Ондрачек, представитель фонда «Подарок для Путина», добавив, что в обычных условиях люди присылали около 260 000 крон в день.





По словам Ондрачека, самая большая сумма была собрана 24 февраля, в третью годовщину начала российского вторжения в Украину. «В тот день мы собрали невероятные 3 миллиона крон», — сказал он.





В марте только за последние четыре дня было собрано 17 миллионов крон. «После пятничной перебранки между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме на наш счет всего за 40 минут поступило более миллиона крон», — сказал Ондрачек.





Организация, основанная владельцем компании Jablotron Далибором Дедеком, запускает новые проект в сотрудничестве с чешской оружейной компанией Colt CZ Group. «Люди смогут внести свой вклад в создание специальных плащей-невидимок. Они могут маскировать тепло тела, поэтому их не смогут обнаружить беспилотники с инфракрасными датчиками или тепловизионными камерами», — говорит Ондрачек.





«Сотрудничество заключается в том, что к каждому купленному плащу оружейная компания бесплатно добавит еще один», — сказал он, добавив, что всего будет собрано два миллиона крон и Украина получит 140 таких плащей.





Таким образом, инициатива «Подарок для Путина» собрала уже около миллиарда крон от почти 340 000 жертвователей. На эти деньги были приобретены два бронетранспортера, боевой вертолет «Чесмири», тысячи единиц артиллерии и боеприпасов для стрелкового оружия, а также беспилотники.





Некоторые организации оказывают не военную, а гуманитарную помощь. На счета этих организаций также поступают рекордные суммы. Например, люди перечисляют до миллиона крон в день на счет фонда Post Bellum — организации, стоящей за проектом «Память народа».





С пятницы мы собираем деньги на беспилотники DJI Mavic с тепловизором, которые помогают защитникам следить за окружающей обстановкой и защищают их от нападений из засад, говорит Мартин Окнехт, руководитель проекта «Помоги Украине с "Памятью народа"».





«Только в 2024 году спонсоры прислали нам около 67 миллионов крон, а общая сумма помощи Украине с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года составляет более 560 миллионов крон», — добавил он.





Коллекция «Память народа» посвящена защитному снаряжению для фронтовых защитников. Благодаря народным пожертвованиям на поле боя уже доставлено более 13 000 бронежилетов, 21 000 аптечек первой помощи, 4 500 баллистических шлемов, 350 аппаратов искусственной вентиляции легких и больничных коек, 168 электрогенераторов и 47 машин скорой помощи.