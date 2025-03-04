IKEA в Чехии отзывает бракованные светильники, они опасны

Брак касается некоторых партий из серий Ledljus, Sommarlanke, Strala и Svartra.





«ИКЕА просит покупателей, которые приобрели бракованные цепи и лампы из серий Ledljus, Sommarlanke, Strala и Svartra, немедленно прекратить их использование и незамедлительно обратиться в службу поддержки клиентов ИКЕА», — пишет сеть на своем сайте.





«Из-за производственного дефекта эти товары не отвечают соответствующим стандартам безопасности. В результате может возникнуть опасность поражения электрическим током», — добавляется в сообщении.





Светильники можно определить по маркировке светодиодного блока питания (трансформатора), партии светодиодного блока питания (трансформатора) и маркировке вилки. Более подробную информацию о товарах можно найти на сайте IKEA.





По словам шведской сети, товары с указанными полями не соответствуют стандартам безопасности в отношении ограничения проникновения воды, поэтому было принято решение отозвать их все с рынка.





За дополнительной информацией можно обратиться в сеть магазинов по телефону 296 181 650.





«Товары, имеющие другую маркировку светодиодного блока питания (трансформатора), другую партию и другую маркировку вилки, не будут сняты с продажи», — добавили в ИКЕА.





Список изъятых из продажи товаров IKEA



