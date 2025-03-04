IKEA в Чехии отзывает бракованные светильники, они опасны
5 марта 2025
13:00
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Мебельная сеть IKEA отзывает из продажи в Чехии некоторые марки бракованных светильников и ламп. Из-за производственного дефекта в блоке питания существует риск поражения электрическим током. Магазин призывает покупателей немедленно прекратить использование товара и вернуть его в любой филиал, где им будет возвращена полная стоимость товара без предъявления чека.
Брак касается некоторых партий из серий Ledljus, Sommarlanke, Strala и Svartra.
«ИКЕА просит покупателей, которые приобрели бракованные цепи и лампы из серий Ledljus, Sommarlanke, Strala и Svartra, немедленно прекратить их использование и незамедлительно обратиться в службу поддержки клиентов ИКЕА», — пишет сеть на своем сайте.
«Из-за производственного дефекта эти товары не отвечают соответствующим стандартам безопасности. В результате может возникнуть опасность поражения электрическим током», — добавляется в сообщении.
Светильники можно определить по маркировке светодиодного блока питания (трансформатора), партии светодиодного блока питания (трансформатора) и маркировке вилки. Более подробную информацию о товарах можно найти на сайте IKEA.
По словам шведской сети, товары с указанными полями не соответствуют стандартам безопасности в отношении ограничения проникновения воды, поэтому было принято решение отозвать их все с рынка.
За дополнительной информацией можно обратиться в сеть магазинов по телефону 296 181 650.
«Товары, имеющие другую маркировку светодиодного блока питания (трансформатора), другую партию и другую маркировку вилки, не будут сняты с продажи», — добавили в ИКЕА.
Список изъятых из продажи товаров IKEA
LEDLJUS, venkovní světelný řetěz, černý, 24 světel
SOMMARLÅNKE, venkovní LED stojací lampa, 100 cm, béžová
SOMMARLÅNKE, venkovní LED světelný řetěz, barevný, 12 světel
STRÅLA, venkovní LED světelný řetěz, blikající, zlatý, 24 světel ve tvaru hvězdiček
STRÅLA, venkovní LED světelný závěs s hvězdičkami, 48 světel
SVARTRÅ, venkovní LED světelný řetěz, černý, 12 světel
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