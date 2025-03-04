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IKEA в Чехии отзывает бракованные светильники, они опасны

Новости 420on
5 марта 2025
13:00
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Мебельная сеть IKEA отзывает из продажи в Чехии некоторые марки бракованных светильников и ламп. Из-за производственного дефекта в блоке питания существует риск поражения электрическим током. Магазин призывает покупателей немедленно прекратить использование товара и вернуть его в любой филиал, где им будет возвращена полная стоимость товара без предъявления чека.
Брак касается некоторых партий из серий Ledljus, Sommarlanke, Strala и Svartra.

«ИКЕА просит покупателей, которые приобрели бракованные цепи и лампы из серий Ledljus, Sommarlanke, Strala и Svartra, немедленно прекратить их использование и незамедлительно обратиться в службу поддержки клиентов ИКЕА», — пишет сеть на своем сайте.

«Из-за производственного дефекта эти товары не отвечают соответствующим стандартам безопасности. В результате может возникнуть опасность поражения электрическим током», — добавляется в сообщении.

Светильники можно определить по маркировке светодиодного блока питания (трансформатора), партии светодиодного блока питания (трансформатора) и маркировке вилки. Более подробную информацию о товарах можно найти на сайте IKEA.

По словам шведской сети, товары с указанными полями не соответствуют стандартам безопасности в отношении ограничения проникновения воды, поэтому было принято решение отозвать их все с рынка.

За дополнительной информацией можно обратиться в сеть магазинов по телефону 296 181 650.

«Товары, имеющие другую маркировку светодиодного блока питания (трансформатора), другую партию и другую маркировку вилки, не будут сняты с продажи», — добавили в ИКЕА.

Список изъятых из продажи товаров IKEA

  • LEDLJUS, venkovní světelný řetěz, černý, 24 světel
  • SOMMARLÅNKE, venkovní LED stojací lampa, 100 cm, béžová
  • SOMMARLÅNKE, venkovní LED světelný řetěz, barevný, 12 světel
  • STRÅLA, venkovní LED světelný řetěz, blikající, zlatý, 24 světel ve tvaru hvězdiček
  • STRÅLA, venkovní LED světelný závěs s hvězdičkami, 48 světel
  • SVARTRÅ, venkovní LED světelný řetěz, černý, 12 světel
магазины Чехия
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