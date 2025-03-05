«Помощь» за огромные суммы: аферисты наживаются на клиентах Virtual Energy
6 марта 2025
21:00
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Управление по регулированию энергетики (ERÚ) расследует подозрительные предложения по возврату платежей за электроэнергию или переплат от Virtual Energy. В этих случаях с клиентами компании связывается человек, который обещает разобраться с их счетами и взимает высокую плату. Однако управление считает, что это мошенничество, и готовит уголовное дело. Управление зарегистрировало возросшее число жалоб на Virtual Energy, поскольку компания занимается делом поставщика, у которого была отозвана лицензия.
В последние дни в управление поступило большое количество жалоб, в которых потребители описывают похожую историю.
С потенциальными клиентами связывается человек, который обещает договориться с поставщиком, компанией Virtual Energy, о выдаче недостающего счета и возврате переплаты. Он обращается к клиентам в основном в Южноморавском и Злинском краях и берет за свои услуги плату в размере нескольких тысяч крон. Кроме того, по имеющимся данным, он требует до 40% от суммы возвращенной переплаты. Он даже сопровождал некоторых пожилых людей к банкоматам, чтобы снять деньги.
ERÚ предостерегает от подобной практики и призывает клиентов быть осторожными. «Поражает, как незнакомец может узнать такую специфическую информацию о конкретном потребителе. То есть что он не получил счет от своего поставщика и что у него должна быть переплата. Поскольку речь идет о клиентах одного предприятия, мы подозреваем неправомерное использование персональных данных. Не исключено, что описанное поведение направлено на уменьшение невыполненных обязательств Virtual Energy перед своими клиентами», — заявил Якуб Мед, директор отдела административных разбирательств ERÚ.
В последнее время регулятор зарегистрировал большое количество жалоб на Virtual Energy, в основном связанных с неоплатой переплат по счетам за энергоснабжение. Эта компания является правопреемником поставщика Elgas Energy, который сменил Lidová energie. Обе эти компании в прошлом были лишены ERÚ лицензий на торговлю электричеством и газом, поскольку задолжали клиентам крупные суммы.
ERÚ подаст уголовное заявление в связи с этими жалобами. «Поскольку мы подозреваем, что было совершено преступление, мы обратимся в полицию для расследования этого дела. Я твердо уверена, что в сочетании с нашим публичным предупреждением мы сможем предотвратить, чтобы больше людей не стали жертвами», — сказала член совета ERÚ Маркета Земанова.
Она рекомендовала стандартную процедуру для клиентов, у которых отсутствуют счета и которые переплатили поставщику. «Первое, что нужно сделать, — это попросить продавца выставить счет. Если он не сделает этого даже после настоятельной просьбы, можно инициировать разбирательство в ERÚ. Невозвращенная переплата в полном объеме может быть взыскана только в порядке исполнительного производства, либо можно взыскать требование по частям с аванса на основании так называемого акта зачета. Точную процедуру можно найти на нашем сайте. Не стоит доверять незнакомым людям договариваться с поставщиком. Тем более, если они звонят в вашу дверь», — резюмировала Земанова.
С потенциальными клиентами связывается человек, который обещает договориться с поставщиком, компанией Virtual Energy, о выдаче недостающего счета и возврате переплаты. Он обращается к клиентам в основном в Южноморавском и Злинском краях и берет за свои услуги плату в размере нескольких тысяч крон. Кроме того, по имеющимся данным, он требует до 40% от суммы возвращенной переплаты. Он даже сопровождал некоторых пожилых людей к банкоматам, чтобы снять деньги.
ERÚ предостерегает от подобной практики и призывает клиентов быть осторожными. «Поражает, как незнакомец может узнать такую специфическую информацию о конкретном потребителе. То есть что он не получил счет от своего поставщика и что у него должна быть переплата. Поскольку речь идет о клиентах одного предприятия, мы подозреваем неправомерное использование персональных данных. Не исключено, что описанное поведение направлено на уменьшение невыполненных обязательств Virtual Energy перед своими клиентами», — заявил Якуб Мед, директор отдела административных разбирательств ERÚ.
В последнее время регулятор зарегистрировал большое количество жалоб на Virtual Energy, в основном связанных с неоплатой переплат по счетам за энергоснабжение. Эта компания является правопреемником поставщика Elgas Energy, который сменил Lidová energie. Обе эти компании в прошлом были лишены ERÚ лицензий на торговлю электричеством и газом, поскольку задолжали клиентам крупные суммы.
ERÚ подаст уголовное заявление в связи с этими жалобами. «Поскольку мы подозреваем, что было совершено преступление, мы обратимся в полицию для расследования этого дела. Я твердо уверена, что в сочетании с нашим публичным предупреждением мы сможем предотвратить, чтобы больше людей не стали жертвами», — сказала член совета ERÚ Маркета Земанова.
Она рекомендовала стандартную процедуру для клиентов, у которых отсутствуют счета и которые переплатили поставщику. «Первое, что нужно сделать, — это попросить продавца выставить счет. Если он не сделает этого даже после настоятельной просьбы, можно инициировать разбирательство в ERÚ. Невозвращенная переплата в полном объеме может быть взыскана только в порядке исполнительного производства, либо можно взыскать требование по частям с аванса на основании так называемого акта зачета. Точную процедуру можно найти на нашем сайте. Не стоит доверять незнакомым людям договариваться с поставщиком. Тем более, если они звонят в вашу дверь», — резюмировала Земанова.
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