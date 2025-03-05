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Поезд, перевозивший бензол, превысил скорость в два раза

Новости 420on
6 марта 2025
22:00
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Поезд с бензовозами, сошедший с рельсов в пятницу, а затем загоревшийся в Густопече-над-Бечвой в районе Пршерова, прибыл на железнодорожную станцию ​​почти в два раза быстрее, чем следовало. Это следует из анализа показаний спидометра грузового поезда Pn 52690, который был завершен в четверг железнодорожной инспекцией совместно с перевозчиком — остравской транспортной компанией Cargo.
«Светофор на въезде на железнодорожную станцию ​​предписывал машинисту поезда въезжать на железнодорожную станцию ​​со скоростью не более 40 километров в час. Однако поезд проехал этот сигнал на скорости 95,2 км/ч, вошел на стрелки на скорости 94,8 км/ч и сошел с рельсов. Скорость поезда в момент схода с рельсов была на 137% выше разрешенной», — сообщил изданию Novinky в четверг днем ​​генеральный инспектор железнодорожной инспекции Ян Кучера.

По его словам, железнодорожная инспекция расследует причины и обстоятельства серьезной аварии, а не занимается привлечением к уголовной ответственности.

«Расследование только начинается, и ни в коем случае по нашим выводам машинист не может быть признан виновным, поскольку техническая неисправность локомотива или поезда пока не исключена», — подчеркнул инспектор.

В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал. Всего в составе поезда было 17 вагонов, 14 из которых сошли с рельсов. Ущерб на месте чрезвычайной ситуации на данный момент оценивается в 225 миллионов крон, из которых 100 миллионов пришлось на окружающую среду.
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